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即市新聞

08/01/2021 07:50

《華爾街內望》民主黨掌控兩院，憧憬更多刺激措施，美股齊創新高

　　《經濟通通訊社８日專訊》市場憧憬民主黨控制國會兩院將推出更多刺激措施，幫助美國走
出疫情引發的經濟低迷，美股周四（７日）三大指數齊創新高。
　　道指收高２１１點或０﹒６９％，報３１０４１點，突破三萬一關口。標指收高５５點或１
﹒４８％，報３８０３點，突破三千八關口。納指高３２６點或２﹒５６％，報１３０６７點，
突破一萬三關口。
　　要求總統特朗普下台的呼聲日益高漲，因為日前特朗普支持者沖入美國國會，試圖阻止拜登
獲勝的認證程序。眾議院議長佩洛西更呼籲啟動憲法第２５條修正案讓特朗普立即下台，拜登則
表示，示威者衝擊國會是美國歷史上最黑暗的日子之一。
　　美國上周初次申請失業人數意外下降，但仍處於極高水平，隨著疫情在整個美國肆虐，勞動
力市場復甦似乎停滯，市場目前亦正等待將出爐的上月全面就業報告。
　　板塊方面，金融股漲１﹒５％，銀行股漲２﹒６％，工業股、材料股創新高。科技股漲
２﹒７％，ＦＡＮＧ＋ＴＭ指數漲２﹒７％，
　　電動車製造商特斯拉急升７﹒９％，創紀錄新高，總裁馬斯克取代亞馬遜貝佐斯，成為全球
新首富。
　　指標十年期國債收益率升３﹒２個基點，報１﹒０７４４％。（ａｌ）

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