《窩輪匯智－劉嘉輝》如何部署輪證以發揮最大效益？

《窩輪匯智》筆者經常強調，窩輪並不是「四季皆宜」的產品，其致勝的關鍵在於如何有效

釋放產品的特性及爆發力，並在與看法有異的情況時，把握時機作止蝕或是轉碼的準備，保留實

力等待下次出手機會。

先論如何引發產品獨有的爆發力。眾所周知，窩輪是一種以期權為結構及骨幹的產品，理論

上升幅無限，不過亦有可能損失所有或大部分投資，其槓桿特性有助投資者以較正股少資金作部

署，為潛在的風險封底。

那如何將這個槓桿效應發揮得最淋漓盡致？近日有不少個股股價破頂，展現出一段強勁升勢

，當中有吉利（００１７５）、比亞迪（０１２１１）、港交所（００３８８）及Ａ５０

（０２８２２）等等。當正股的股價在窩輪到期前升破行使價（認購）或跌破行使價（認沽）時

，窩輪便由價外變為價內，產生內在值。年期愈短的產品，需付出的時間值愈少，因此當內在值

升幅較時間值損耗較快時，輪價的升幅（以百分比計）將會變得非常可觀。

以市場上港交所認購證行使價於４２０元的實際示例，在去年１２月１５日，其正股正處於

３８０元，距離行使價約１０％價外，離到期只有不足兩個月，因此當時的輪價處於０﹒０５２

元，市場俗稱「仙輪」。結果，港交所股價於跨年後急升並突破行使價４２０元水平，並於１月

５日升至４６０元，因此帶動輪價抽升至０﹒３７元，足足大升超過六倍之高。由此可見，窩輪

的爆發力可以十分驚人。

不過，「水能載舟，亦能覆舟」，對於年期較短的價外產品，假若看錯方向，因為到期日愈

來愈接近，時間值損耗會較快，加上由於本身價外產品沒有內在值，輪價將會變得愈來愈不值錢

，最後甚至有機會因為理論價值低於一仙而令發行人未能提供報價。因此投資者以這類高槓桿證

入場前要留意注碼控制並注意風險。投資者如有疑問，可上匯豐輪證網站

ｗｗｗ﹒ｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｈｓｂｃ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ了解詳情。

《香港匯豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝》



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