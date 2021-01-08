《缸邊隨筆－石鏡泉》庚子年收官之變

《缸邊隨筆》庚子年初，大家都談庚子年變。今時庚子年收官了，還有甚麼變？有三大收官

之變。



第一變：



特朗普賴死不走，讓全世界都看出民主選舉是紙糊的局，被特朗普捅破，笑話連篇。先是民

主選舉，選出了特朗普這個狂人，到要退場了，竟可賴著不走。甚麼的民主選舉可以達致和平交

接，選賢與能，都是笑話。



第二變：



以前中國有文革，當時不少人是反智的，估不到今時美國也有不少反智的人。看來反智人，

古今中外不管哪種社會制度都有。



第三變：



自２００８年環球央行ＱＥ以來，到２０２０年底，可能會被劃上個句號，這個第三變，對

投資者意義重大。



首先是中國人行於今年１月４日，開了個工作會部署２０２１年工作，共有１０大項，先抄

下，以後再逐一討論：



一是穩健的貨幣政策要靈活精準、合理適度。保持廣義貨幣和社會融資規模增速同名義經濟

增速基本匹配；加強宏觀審慎管理，引導市場預期，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩

定。



二是繼續發揮好結構性貨幣政策工具和信貸政策精準滴灌作用，構建金融有效支持小微企業

等實體經濟的體制機制。



三是落實碳達峰碳中和重大決策部署，完善綠色金融政策框架和激勵機制。引導金融資源向

綠色發展領域傾斜。



四是加快完善宏觀審慎政策框架，將主要金融活動、金融機構、金融市場和金融基礎設施納

入宏觀審慎管理。加強系統性金融風險監測評估，分步推動建立宏觀審慎壓力測試體系。加快建

立健全跨境資本流動等重點領域宏觀審慎管理框架。完善金融控股公司監管制度體系。



五是持續防範化解金融風險。加強互聯網平台公司金融活動的審慎監管。強化支付領域監管

，個人徵信業務必須持牌經營，嚴禁金融產品過度營銷，誘導過度負債。



六是深度參與全球金融治理，嚴密防控外部金融風險，穩步擴大金融雙向開放。妥善應對低

收入國家債務問題。



七是穩慎推進人民幣國際化。著眼於服務實體經濟，順勢而為，促進貿易投資便利化。完善

人民幣使用相關政策制度。



八是深化金融市場和金融機構改革。落實房地產長效機制，實施好房地產金融審慎管理制度

。



九是持續改進外匯管理和服務。支持企業合理審慎運用外匯衍生品管理匯率風險。以「零容

忍」態度嚴厲打擊外匯領域違法違規行為。



十是提升金融服務和管理水平。紮實推進金融業綜合統計。完善現代中央銀行財務制度建設

。深入推進支付行業治理現代化。穩妥開展數字人民幣試點測試。



＊聯儲局可能宣布Ｄｅ ＱＥ＊



大家注意力都集中在白宮的鬧劇，但不少人就忘記了。美聯儲局１月６日（周四港凌晨）已

公布上月一份貨幣政策會議紀要。這個紀要是公布在美聯儲局或已知民主黨已可攬取參議院控制

權時，大家都知這將意味拜登已可掌握兩院。推出較大的財政政策去刺激經濟，這便可以減少美

聯儲局要ＱＥ的壓力。反之，投資者要預期美聯儲局可能在今年公布在２０２２年起Ｄｅ ＱＥ

，幅度應較上次Ｄｅ ＱＥ時少，可能是每月抽水，國庫債券１００億，按揭債券５０億。



債券市場已一早對美聯儲局這抽水行動（已在１２月的議息會中暗示過了，謂如加息，會給

市場足夠時間），作出反應。所以在周三晚，十年美債息已升逾１厘。



１０年債息之後的升速將如何？（已升硬，故不是講升勢，而要講升速）是以日計，還是月

計，以升至１﹒５厘、２厘或以至３厘？



美聯儲局可以給時間市場去適應息升，但如人人都估息會升時，息升是會很急的。今時形勢

下，１０年債息升至１﹒５厘、２厘，將不會是以年計，而是以月計，甚至日計，這對金融市場

有何影響？



１０年債息在今時水平，每升１％，會打掉標普５００ ＰＥ １８％，打掉納指１００指

數的ＰＥ ２２﹒５％。這一兩天，納指跌幅多於標普５００和道指，可能就是美國大戶除了看

白宮鬧劇外，還看到息升對股的利淡。



２００８年的金融海嘯，告訴投資者一件事，就是一眾央行，很難掌控市場發展。他們的認

識反應，往往是慢市場兩三拍，故才有央行是救火隊，而不是防火隊的稱謂。



２００８年的金融海嘯，是因失序的資本而起，１３年後，這個歐美資本仍未能有序。而中

國人行已對資本無序擴張，步步為營，處處打壓。



要總結庚子年收官之變，環球央行再度Ｄｅ ＱＥ、收水。在資本市場，不要再任性地買市

夢率股了。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

