《青工俠說－廖錦興》企業舵手的終身學習法則

《青工俠說》如果躺在手術床上的病人是一家企業，你希望誰來操刀？（Ｉｆ ｙｏｕ

ｈａｖｅ ａ ｐａｔｉｅｎｔ ｏｎ ｔｈｅ ｔａｂｌｅ ａｎｄ ｙｏｕ ｍｕｓｔ

ｅｘｅｃｕｔｅ ａ ｃｏｒｐｏｒａｔｅ ｏｐｅｒａｔｉｏｎ， ｗｈｏ ｄｏ ｙｏｕ

ｒｅａｌｌｙ ｗａｎｔ ｔｏ ｏｐｅｒａｔｅ ｏｎ ｙｏｕ？）全球策略師兼美國賓夕尼

亞大學禾頓商學院資深研究員的杜瑞祥教授（Ｐｒｏｆｅｓｓｏｒ Ｂｒｉａｎ Ｔｏ）最近被

問到為何近年企業領袖都推崇終身學習時，杜教授這樣的反問過來。杜教授是一位實踐型教授，

他擁有多於六個由哈佛及牛津等著名大學頒授的研究生或博士學位。



杜教授舉了另一例子，「以醫學為例，如果要接受腦部手術，你會選擇一位畢業多年，後來

完成了幾個遙距課程的醫生，還是一個真正採用最先進技術的醫生？選擇最好的和最富經驗的，

是人之常情。」無論是創業者、企業高管還是家族企業繼承者，每個人都需要不斷學習及增進知

識，因為知識和經驗會因應科技創新而不斷演變，而持續學習有助於找出知識的盲點。當你能夠

與來自不同國家、界別和崗位的學習者並肩而行、共同研究、分析和解決問題，那你一定會是個

成功的領導者。



喬布斯、巴菲特、比爾蓋茨等等，這些白手起家的企業領袖除了是億萬富豪，還是終身學習

者。比如比爾蓋茨堅持每周讀一本書，且保持這良好習慣長達５２年，其中很多書籍與軟件與從

事的業務無關；巴菲特曾在訪問中提及每天讀５００頁的新知識文章，這便是學習知識的方法。

可見知識需要累積，就像複式利率一樣。



我作為上世紀的創業者，在創業２０年後實踐我的「重返校園」（ｂａｃｋ ｔｏ

ｓｃｈｏｏｌ）計劃，這是個既自然又具挑戰性的想法，在這之前我也經常以閱讀作為增進知識

的方法，但回到大學就必定按照課程的要求而行，更要有規律的閱讀，加上需要面對非常陌生的

環節 「考試」。正如杜教授所言，無論你是行政總裁還是行政助理，在考場都會面對相同的試

卷，克服同等的困難，在校園裡沒有階級只有努力和成績。杜瑞祥教授就是我在香港城市大學行

政人員工商管理碩士課程的教授，我從杜教授主講的科目「Ｉｎｎｏｖａｔｉｖｅ

Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ ｆｏｒ Ｒｅａｌ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｃａｓｅｓ」和

「Ｅｆｆｅｃｔｉｖｅ Ｎｅｇｏｔｉａｔｉｏｎ Ｓｋｉｌｌｓ」中，認識了最新的業務創新

和轉型增值的實際例子，對我制定企業可持續發展的方向有關鍵的幫助。

《香港青年工業家協會當然顧問 廖錦興》

