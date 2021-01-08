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08/01/2021 11:23

美期造好科技股升幅擴，港股飆逾３００點報２７８７９創近一年高

　　《經濟通通訊社８日專訊》美國國會確認民主黨拜登當選總統，而特朗普承諾政權將有序交
接，加上民主黨控制參眾兩院，市場預期大規模刺激經濟政策可以出台，繼續利好市場氣氛，美
期於亞洲時段上揚，道期及納期分別升１２０點及１３點，刺激港股造好，港股高開８１點報
２７６３０。
　　未幾，將遭紐交所除牌中資電訊股的中移動（００９４１）及聯通（００７６２）跌幅收窄
，加上科技股見資金流入，帶動港股升幅擴大。港股現報２７８７９創近一年高位，升３３１點
或升１﹒２０％，主板成交１１５５﹒６８億元。國企指數報１０９８５，升１８９點或升
１﹒７５％。恆生科技指數報８６６９，升２６８點或升３﹒１９％。
　　獲摩通大幅上調目標價至５０元的吉利（００１７５）目前為表現最佳藍籌，大升近一成四
；ＡＴＭＸ亦走高，小米（０１８１０）升２﹒８１％，報３２﹒９元；美團（０３６９０）升
２﹒４％，報３１５﹒４元；騰訊（００７００）升１﹒４１％，報５７６﹒５元；阿里巴巴
（０９９８８）升１﹒９９％，報２２５﹒４元。

　　表列十大升幅藍籌股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　吉利　（００１７５）　　　３１﹒６０元　　　升１３﹒６７％
　　創科　（００６６９）　　１１９﹒４０元　　　升　４﹒１９％
　　舜宇　（０２３８２）　　１８７﹒９０元　　　升　３﹒４１％
　　恆安　（０１０４４）　　　５８﹒６０元　　　升　３﹒１７％
　　申洲　（０２３１３）　　１５０﹒９０元　　　升　２﹒７２％

　　安踏　（０２０２０）　　１３４﹒２０元　　　升　２﹒６８％
　　小米　（０１８１０）　　　３２﹒９０元　　　升　２﹒８１％
　　美團　（０３６９０）　　３１５﹒４０元　　　升　２﹒４０％
　　石藥　（０１０９３）　　　　８﹒２１元　　　升　２﹒２４％
　　港交所（００３８８）　　４５２﹒４０元　　　升　２﹒１２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｋｓ）

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