美期造好科技股升幅擴，港股飆逾３００點報２７８７９創近一年高

《經濟通通訊社８日專訊》美國國會確認民主黨拜登當選總統，而特朗普承諾政權將有序交

接，加上民主黨控制參眾兩院，市場預期大規模刺激經濟政策可以出台，繼續利好市場氣氛，美

期於亞洲時段上揚，道期及納期分別升１２０點及１３點，刺激港股造好，港股高開８１點報

２７６３０。

未幾，將遭紐交所除牌中資電訊股的中移動（００９４１）及聯通（００７６２）跌幅收窄

，加上科技股見資金流入，帶動港股升幅擴大。港股現報２７８７９創近一年高位，升３３１點

或升１﹒２０％，主板成交１１５５﹒６８億元。國企指數報１０９８５，升１８９點或升

１﹒７５％。恆生科技指數報８６６９，升２６８點或升３﹒１９％。

獲摩通大幅上調目標價至５０元的吉利（００１７５）目前為表現最佳藍籌，大升近一成四

；ＡＴＭＸ亦走高，小米（０１８１０）升２﹒８１％，報３２﹒９元；美團（０３６９０）升

２﹒４％，報３１５﹒４元；騰訊（００７００）升１﹒４１％，報５７６﹒５元；阿里巴巴

（０９９８８）升１﹒９９％，報２２５﹒４元。



表列十大升幅藍籌股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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吉利 （００１７５） ３１﹒６０元 升１３﹒６７％

創科 （００６６９） １１９﹒４０元 升 ４﹒１９％

舜宇 （０２３８２） １８７﹒９０元 升 ３﹒４１％

恆安 （０１０４４） ５８﹒６０元 升 ３﹒１７％

申洲 （０２３１３） １５０﹒９０元 升 ２﹒７２％



安踏 （０２０２０） １３４﹒２０元 升 ２﹒６８％

小米 （０１８１０） ３２﹒９０元 升 ２﹒８１％

美團 （０３６９０） ３１５﹒４０元 升 ２﹒４０％

石藥 （０１０９３） ８﹒２１元 升 ２﹒２４％

港交所（００３８８） ４５２﹒４０元 升 ２﹒１２％

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（ｋｓ）

