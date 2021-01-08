《國企紅籌》中鐵建分拆鐵建重工科創板上市，上交所指符合條件

《經濟通通訊社８日專訊》中國鐵建（０１１８６）（滬：６０１１８６）公布，就早前建

議分拆鐵建重工並於上交所科創板上市，上交所的審議後認為符合發行條件、上市條件和信息披

露要求。

該公司又稱，鐵建重工發行上市尚需取得中證監同意註冊的決定，存在不確定性。（ｋｉ）

