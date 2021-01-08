港股高開８１點報２７６３０點，國指跌２點，科指升４９點

《經濟通通訊社８日專訊》美國國會確認民主黨拜登當選總統，而特朗普承諾政權將有序交

接，加上民主黨控制參眾兩院，市場預期大規模刺激經濟政策可以出台，美股三大指數均創新高

，其中納指首次突破１３０００點關口，而道指亦企穩３１０００點收市。亞洲主要股市普遍高

開，日經平均指數現漲４１１點報２７９０１點，，首爾指數升４７點，港股則高開８１點報２

７６３０。惟受紐交所決定重啟中資三大電訊商其美國存託股票（紐：ＣＨＬ）之下市程序消息

拖累，加上美國主要場外證券交易平台ＯＴＣ周四（７日）亦公布禁止１２隻中資股在該平台進

行交易，中移動（００９４１）開挫近一成，報３９元創近１０年新低；中聯通（００７６２）

跌逾一成一，報３﹒９５元；中電信（００７２８）跌９﹒８５％，報１﹒８３元。

港股開報２７６３０，升８１點或升０﹒３０％，主板成交８０﹒５８億元。國企指數報１

０７９４，跌２點或跌０﹒０２％。恆生科技指數報８４５０，升４９點或升０﹒５９％。

重磅股方面，騰訊（００７００）無升跌，報５６８﹒５元，港交所（００３８８）升１﹒

４９％，報４４９﹒６元；建行（００９３９）跌０﹒８５％，報５﹒８３元；匯控（００００

５）升０﹒６９％，報４３﹒７元；平保（０２３１８）升１﹒０６％，報９５﹒７５元。



十大藍籌升幅股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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吉利 （００１７５） ２９﹒２０元 升５﹒０４％

中石化 （００３８６） ３﹒７９元 升１﹒８８％

九置 （０１９９７） ４１﹒７５元 升１﹒７１％

港交所 （００３８８） ４４９﹒６０元 升１﹒４９％

瑞聲 （０２０１８） ４５﹒４５元 升１﹒４５％

友邦 （０１２９９） ９８﹒５０元 升１﹒３９％

中銀 （０２３８８） ２５﹒１０元 升１﹒２１％

阿里巴巴（０９９８８） ２２３﹒４０元 升１﹒０９％

中生製藥（０１１７７） ７﹒５６元 升１﹒０７％

平保 （０２３１８） ９５﹒７５元 升１﹒０６％

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（ｋｓ）

