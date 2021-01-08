《盤後部署》港股升勢過急，短期料試突破２８０００關後回調

《經濟通通訊社８日專訊》美國國會確認拜登當選總統，市場憧憬民主黨控制國會兩院有助

刺激經濟政策出台，美股三大指數均創新高，帶動亞洲股市氣氛。港股今日高開８１點報

２７６３０，紐交所決定重啟中資三大電訊商ＡＤＲ下市程序，加上ＭＳＣＩ剔除三股，中聯通

（００７６２）、中移動（００９４１）開市齊插，分別創近十個月低及近九年半低，但其後跌

幅收窄，加上科技股受資金追捧，港股以半日高位收升３５０點報２７８９９點。

午後初段，吉利（００１７５）續漲，花旗報和指其可挑戰特斯拉，股價大漲一成八，收飆

１９﹒６％，報３３﹒２５元，為最佳表現藍籌；舜宇（０２３８２）八連升曾飆半成突破

１９０元關。大市一度高見２７９２０點再創近１１個月高位，逼近二萬八關，最終收報

２７８７８點，升３２９點或升１﹒２０％，主板成交２７０２﹒９２億元大增一成八，連續四

日破２０００億元，並為２０１８年３月以來最大單一主板成交日。國指報１０９５５點，升

１５８點或升１﹒４７％。科指報８６３０點，升２２９點或升２﹒７３％。

內地兩市微跌，上證綜指報３５７０點，跌６點或跌０﹒１７％，深證成指報１５３１９點

，跌３７點或跌０﹒２４％。兩市全日成交１１３２３億元人幣，連續第五日成交超過萬億，按

日減少６﹒９％。



＊宏利預料中國經濟增長冠全球＊



宏利投資管理周五發表投資展望，料中美緊張關係在拜登政府上台後仍會持續，但預計兩國

關係對中國股票的風險在控制範圍內。宏利投資大中華區股票專家謝企剛表示，中國已就外圍風

險制定對策，將以內循環帶動雙循環戰略刺激經濟增長，料可支持內地經濟增長繼續跑贏環球大

市，由於中國有發展內部主導型經濟的明確路線，科技和消費行業將湧現投資機遇。

路透調查顯示，外匯策略師普遍預計，由於新興市場貨幣收益更具吸引力，美元貶值趨勢或

至少再持續一年，超出此前預期。美元指數去年下挫約７％，新年來已走軟多達１％，低利率加

上龐大預算及貿易逆差，將美元推至多年低位。澳洲國民銀行資深市場策略師Ｇａｖｉｎ Ｆｒ

ｉｅｎｄ表示，美元的相對收益優勢已經消失，現時估值亦過高。另外，匯市投機客的美元空倉

仍連續第４０周增加。



＊港股縱有升勁，還需慎防調整＊



港股今年首周升勁十足，即使昨日回軟百餘點，今日亦瞬即回彈逾三百點，盤中更見

２７９２０點，逼近二萬八關。中線而言，美國民主黨奪取參眾兩院控制權，拜登上台後更容易

施政刺激經濟，大市氣氛更趨活躍，加上中國經濟復甦強勁，港股仍有向上動力。

惟筆者認為投資者要居安思危，要知道大市短期調整風險不小。首先，恆指自去年１２月末

至今已累升近１８００點，一但出現回調，樂觀情緒消減，獲利盤將會擁現。再者，科網龍頭股

正面臨內外風險威脅，在國內，當局連連出台反壟斷新政加強對互聯網巨頭監管；在國外，華府

更擬將阿里（０９９８８）、騰訊（００７００）納入投資黑名單，一但消息落實，相關股份將

拖累大市表現。另外，國內疫情死灰復燃，河北疫情急劇擴散，北上廣均出現確診，如疫情轉差

大市氣氛將急轉直下。預料恆指短期可突破２８０００點後回調，若能守住十天線（２７１８８

點左右），後市將繼續向好，或上試２９０００點。（ｐｌ）

