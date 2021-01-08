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08/01/2021 08:15

《外地經濟》歐元區上月通縮０﹒３％，經濟景氣指數勝預期

　　《經濟通通訊社８日專訊》歐盟統計局周四（７日）公布，歐元區上年１２月消費物價調和
指數（ＨＩＣＰ）初值按年跌０﹒３％，高於市場預期跌０﹒２％。期內扣除食品、能源的
ＨＩＣＰ初值升０﹒４％，符合市場預期。
　　另外期內經濟景氣指數由８７﹒７微升至９０﹒４，勝市場預期９０。工業景氣指數亦由負
１０﹒１升至負７﹒２，消費者信心指數則由負１７﹒６升至負１３﹒９。（ａｌ）

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