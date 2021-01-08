《外地經濟》歐元區上月通縮０﹒３％，經濟景氣指數勝預期

《經濟通通訊社８日專訊》歐盟統計局周四（７日）公布，歐元區上年１２月消費物價調和

指數（ＨＩＣＰ）初值按年跌０﹒３％，高於市場預期跌０﹒２％。期內扣除食品、能源的

ＨＩＣＰ初值升０﹒４％，符合市場預期。

另外期內經濟景氣指數由８７﹒７微升至９０﹒４，勝市場預期９０。工業景氣指數亦由負

１０﹒１升至負７﹒２，消費者信心指數則由負１７﹒６升至負１３﹒９。（ａｌ）

