【佔領國會】美國民主黨要求即彈劾特朗普，傳不獲副總統彭斯支持

《經濟通通訊社８日專訊》美國眾議院議長佩洛西、參議院民主黨領袖舒默周四（７日）呼

籲啟動憲法第２５條修正案，要求總統特朗普立即下台，因為他日前煽動暴亂構成危險，但副總

統彭斯沒有回應他們的要求，更有消息指彭斯反對建議。

佩洛西表明特朗普早前的做法構成煽動行為，最後產生了一場針對美國的武裝叛亂。眾議院

司法委員會主席納德勒亦發表聲明指，特朗普應被立即彈劾並下台，並強調採取行動的時間有限

。

而據《紐約時報》報道指，美國副總統彭斯反對援引憲法第２５條修正案讓特朗普下台，或

與擔心罷免會激發政局進一步混亂有關。

不過美國署理司法部長謝爾文表示，司法部將會調查今次佔領國會事件，並可能起訴事件中

扮演任何角色的人士，包括特朗普。



＊特朗普：對佔領國會事件感到氣憤＊



總統特朗普在其社交媒體賬戶解禁後表示，對佔領國會事件感到氣憤，強調那些參與暴力行

動的人士，並不代表美國，並將會付出代價。他又重申新政府將於本月２０日上任，承諾將會進

行平穩有序的交接，擔任總統是他畢生的榮耀。

白宮發言人麥肯奈妮亦指，整個白宮譴責日前國會的暴力事件，並稱那些違反法律的人應被

起訴，強調所有白宮人員正致力於確保權力有序交接

不過事件已引進白宮內部的人事變動，美國運輸部長趙小蘭已宣布辭職，下周一（１１日）

生效，成為佔領國會事件後首位離開特朗普內閣的官員，她強調對事件感到困擾，並且難以釋懷

。

而據路透社引述官員透露，美國國務院伊朗政策特別顧問Ｇａｂｒｉｅｌ Ｎｏｒｏｎｈａ

已被白宮解職，因他在社交媒體上表達了對特朗普支持者衝擊國會的憤怒，並要求特朗普下台。

路透社亦引述熟悉財長努欽想法的消息人士指，預計努欽將履行職務至任期結束，他及其

他財政部主要官員都將繼續推進各種國外內政策措施。（ａｌ）

