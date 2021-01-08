  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/01/2021 08:34

【佔領國會】美國民主黨要求即彈劾特朗普，傳不獲副總統彭斯支持

　　《經濟通通訊社８日專訊》美國眾議院議長佩洛西、參議院民主黨領袖舒默周四（７日）呼
籲啟動憲法第２５條修正案，要求總統特朗普立即下台，因為他日前煽動暴亂構成危險，但副總
統彭斯沒有回應他們的要求，更有消息指彭斯反對建議。
　　佩洛西表明特朗普早前的做法構成煽動行為，最後產生了一場針對美國的武裝叛亂。眾議院
司法委員會主席納德勒亦發表聲明指，特朗普應被立即彈劾並下台，並強調採取行動的時間有限

　　而據《紐約時報》報道指，美國副總統彭斯反對援引憲法第２５條修正案讓特朗普下台，或
與擔心罷免會激發政局進一步混亂有關。
　　不過美國署理司法部長謝爾文表示，司法部將會調查今次佔領國會事件，並可能起訴事件中
扮演任何角色的人士，包括特朗普。

＊特朗普：對佔領國會事件感到氣憤＊

　　總統特朗普在其社交媒體賬戶解禁後表示，對佔領國會事件感到氣憤，強調那些參與暴力行
動的人士，並不代表美國，並將會付出代價。他又重申新政府將於本月２０日上任，承諾將會進
行平穩有序的交接，擔任總統是他畢生的榮耀。
　　白宮發言人麥肯奈妮亦指，整個白宮譴責日前國會的暴力事件，並稱那些違反法律的人應被
起訴，強調所有白宮人員正致力於確保權力有序交接
　　不過事件已引進白宮內部的人事變動，美國運輸部長趙小蘭已宣布辭職，下周一（１１日）
生效，成為佔領國會事件後首位離開特朗普內閣的官員，她強調對事件感到困擾，並且難以釋懷

　　而據路透社引述官員透露，美國國務院伊朗政策特別顧問Ｇａｂｒｉｅｌ　Ｎｏｒｏｎｈａ
已被白宮解職，因他在社交媒體上表達了對特朗普支持者衝擊國會的憤怒，並要求特朗普下台。
　　　路透社亦引述熟悉財長努欽想法的消息人士指，預計努欽將履行職務至任期結束，他及其
他財政部主要官員都將繼續推進各種國外內政策措施。（ａｌ）

【數量有限】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈etnet精美筆記本及年曆卡！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
國際動態07/01/2021
美國參眾兩院確認拜登當選總統　特朗普:在1月20日有序交接
中國故事07/01/2021
《神州經脈》美國擬納阿里騰訊入黑名單　中方斥雙標　滬指六連揚
剖析天下07/01/2021
【佔領國會】雷鼎鳴：佔領國會打擊美國軟實力　拜登上台需療傷
財經熱話07/01/2021
【新舊兩難】譚朗蔚：中港銀行股可作收息之選　阿里跌勢已成要沽
FOCUS07/01/2021
【FOCUS】內戰幽靈似甦醒　美股麻木續破頂
開市Good Morning07/01/2021
《開市Good Morning》林家亨：新政策增物管想像空間
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞FINE JAPAN優之源 日本納豆+沖繩黑醋膠囊

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得etnet精美筆記本及年曆卡乙套

【全新直播節目】 hot talk 1點鐘 「睇住賞」 贏熱爆獎品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>