【大國博弈】傳華府考慮擴大中國投資禁令，美資年底前須作出沽售

《經濟通通訊社８日專訊》據路透社引述知情人士透露，美國國防部、國務院、財政部官員

計劃開會討論擴大上年１１月發布，針對中國投資的禁令。

消息指今次討論的調整可能會構成一份修正案草案，明確規定美國投資者必須在２０２１年

１１月１１日前完全剝離黑名單上，與中國軍方有關的中資企業持股，而目前禁令只規定美國投

資者必須在上述日期前，停止購買被列入黑名單企業的證券。（ａｌ）

