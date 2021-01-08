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08/01/2021 08:56

【大國博弈】傳華府考慮擴大中國投資禁令，美資年底前須作出沽售

　　《經濟通通訊社８日專訊》據路透社引述知情人士透露，美國國防部、國務院、財政部官員
計劃開會討論擴大上年１１月發布，針對中國投資的禁令。
　　消息指今次討論的調整可能會構成一份修正案草案，明確規定美國投資者必須在２０２１年
１１月１１日前完全剝離黑名單上，與中國軍方有關的中資企業持股，而目前禁令只規定美國投
資者必須在上述日期前，停止購買被列入黑名單企業的證券。（ａｌ）

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