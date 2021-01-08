【大國博弈】美國駐聯合國大使將於下周三訪台，會晤台灣官員

《經濟通通訊社８日專訊》美國駐聯合國使團辦公室最新表示，大使克拉夫特將於下周三至

周五（１３至１５日）訪問台灣，並將會晤台灣對等官員以及外交界人士，以強化台美關係，並

表達對台灣參與國際空間的支持。（ａｌ）

