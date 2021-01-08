  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/01/2021 13:19

【大國博弈】美國無限期推遲對法國進口商品加徵關稅

　　《經濟通通訊社８日專訊》早前美國對法國商品實施加徵２５％關稅措施，報復法國加徵數
碼服務稅政策，涉及每年從法國進口約１３億美元商品，並於本周三（６日）生效，不過美國貿
易代表辦公室周四（７日）表示，將無限期推遲對法國化妝品、手提包和其他進口商品加徵關稅
。（ａｌ）

【數量有限】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈etnet精美筆記本及年曆卡！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道08/01/2021
新一年宜檢視保額！　定期壽險邊間平？
FOCUS08/01/2021
【FOCUS】三大電訊股黑雲壓頂　聰明錢似勇執平貨
開市Good Morning08/01/2021
《開市Good Morning》林嘉麒：吉利不高追有貨考慮止賺
國際動態07/01/2021
美國參眾兩院確認拜登當選總統　特朗普：在1月20日有序交接
中國故事07/01/2021
《神州經脈》美國擬納阿里騰訊入黑名單　中方斥雙標　滬指六連揚
剖析天下07/01/2021
【佔領國會】雷鼎鳴：佔領國會打擊美國軟實力　拜登上台需療傷
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞維健馨 舒馨益生元（原味）

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得etnet精美筆記本及年曆卡乙套

【全新直播節目】 hot talk 1點鐘 「睇住賞」 贏熱爆獎品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>