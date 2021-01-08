【大國博弈】美國無限期推遲對法國進口商品加徵關稅

《經濟通通訊社８日專訊》早前美國對法國商品實施加徵２５％關稅措施，報復法國加徵數
碼服務稅政策，涉及每年從法國進口約１３億美元商品，並於本周三（６日）生效，不過美國貿
易代表辦公室周四（７日）表示，將無限期推遲對法國化妝品、手提包和其他進口商品加徵關稅
。（ａｌ）
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