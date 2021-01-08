【佔領國會】美國國會警察局確認一名警察在暴亂事件後不治

《經濟通通訊社８日專訊》美國國會警察局周四（７日）晚間表示，國會警察Ｂｒｉａｎ

Ｓｉｃｋｎｉｃｋ日前在處理總統特朗普支持者引起的佔領國會騷亂時，與示威者發生身體接觸

時受傷，並於周四晚上不治離世，令涉及今次騷亂的死亡人數增至５人。（ａｌ）

