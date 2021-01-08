【佔領國會】美國國會警察局確認一名警察在暴亂事件後不治

《經濟通通訊社８日專訊》美國國會警察局周四（７日）晚間表示，國會警察Ｂｒｉａｎ
Ｓｉｃｋｎｉｃｋ日前在處理總統特朗普支持者引起的佔領國會騷亂時，與示威者發生身體接觸
時受傷，並於周四晚上不治離世，令涉及今次騷亂的死亡人數增至５人。（ａｌ）
【數量有限】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈etnet精美筆記本及年曆卡！ ► 立即行動
|生財有道08/01/2021
新一年宜檢視保額！ 定期壽險邊間平？
|FOCUS08/01/2021
【FOCUS】三大電訊股黑雲壓頂 聰明錢似勇執平貨
|開市Good Morning08/01/2021
《開市Good Morning》林嘉麒：吉利不高追有貨考慮止賺
|國際動態07/01/2021
美國參眾兩院確認拜登當選總統 特朗普：在1月20日有序交接
|中國故事07/01/2021
《神州經脈》美國擬納阿里騰訊入黑名單 中方斥雙標 滬指六連揚
|剖析天下07/01/2021
【佔領國會】雷鼎鳴：佔領國會打擊美國軟實力 拜登上台需療傷
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰