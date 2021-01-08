《台股攻略－馮偉明》台股勢如破竹，衝破１５４００點關口

《台股攻略》加權指數今早（８日）裂口高開，在熱錢流入帶動下越升越高，收１５４６３

點，大升２４９點，成交金額擴大至３９４８億元（新台幣．下同），本周累計升幅７３１點。

電子權值股依然受資金追捧，台積電ＡＤＲ昨晚（７日）於美股市場收１２１﹒４３美元，

再創歷史新高，刺激正股今日走勢強勁，收全日高位５８０元，升１５元；其法說會舉行在即，

如果釋出正面訊息，相信股價有機會再創新高。聯發科今日受到買盤入市支持，收８３８元，升

３９元。鴻海力守紅盤，收１０８元，升１元。聯電因調高８吋及１２吋晶片代工價格帶動股價

上升，收４７﹒８５元，升１﹒６５元。大立光全年稅後純利按年減１３％，但其股價近期走勢

似乎已消化利淡消息，收３０４０元，升１０元。航運股今日走勢回勇。有證券行調高長榮海運

目標價至５２元，刺激股價反彈，收４０﹒３０元，升１﹒８５元；而陽明海運及萬海航運亦亦

分別收２７﹒３０元及４８﹒５０元，升１﹒３５元及１﹒１５元。

台股指數向上，加上大市成交金額增加，預料短線升市格局有望延續，惟投資者需提防高追

風險。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》

