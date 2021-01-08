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即市新聞

08/01/2021 10:20

《窩輪豪情－梁業豪》中國移動３９元前見大戶買家掃貨

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為工業、非必需
性消費業與必需性消費業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現
為網易（０９９９９）、吉利汽車（００１７５）與海底撈（０６８６２），可用作買入其相關
認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，
則宜首選中國動移（００９４１）、中國電信（００７２８）與香港電訊（０６８２３）。
　　港股開市未能跟隨昨晚（７日）美股的強勁，符合筆者開市前於梁業豪Ｐａｔｒｅｏｎ頻度
內的預期。市況所見，大市於現水平暫有好友大戶維持秩序，但他們的買盤不算積極。個別焦點
股方面，中國移動低見３９﹒００元，創出５２周新低價後引來了大戶買家入市掃貨，現錄得越
１３億元資金淨主動買入。高達１３倍的量比反映出好淡雙方爭持非常積極，代表３９﹒００元
關口支持不容有失。此外，股價需守穩於加權平均價（現位於４０﹒３７５元）之上，為收市前
須面對可能出現龐大沽壓作好準備。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（影音：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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