【大國博弈】多間美資發行商提早終止與美國禁令有關股份衍生工具

《經濟通通訊社８日專訊》隨著美國總統特朗普簽署「中資禁令」，禁止投資者投資多間與

中國軍方有關的企業，多間美資券商近日亦有所行動，包括提早終止涉及禁令命單股份之相關衍

生工具。

三間美資券商大摩、高盛、摩通分別表示，將提早終止相關衍生產品，摩通最新發表公告指

，根據美國總統頒令的１３９５９號行政命令，提早終止條件因法律變動事件而被觸法，因而提

早終止相關衍生產品。

據了解，涉及投資產品與華夏滬深３００指數ＥＴＦ（０３１８８）、中鐵建（０１１８６

）及中國中車（０１７６６）有關，中鐵建與中國中車均為美國禁令黑名單之相關股份；而滬深

３００涉及的原因，是因為禁令名單中部分股份為滬深３００之成份股，因此相關衍生產品亦被

提早終止。

是次涉及的衍生產品包括窩輪（認股證）及牛熊證，相關產品將設定今日（８日）為最後交

易日，提早終止日期為本月１１日或１４日。

另外，明晟ＭＳＣＩ及富時羅素各自宣布，根據特朗普政府之的行政命令，ＭＳＣＩ將三大

中資電訊股中移動（００９４１）、中電信（００７２８）及中聯通（００７６２）從ＭＳＣＩ

所有國家世界指數」中剔除；而富時羅素亦將上述股份從富時全球股份指數、富時全球Ａ股系指

數系列及相關指數中剔除，今日收市後生效。



提早終止的摩通衍生產品（今日最後交易，１４日提早終止）

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１５８９６ 夏三摩通一一購Ａ

１６２６４ 夏三摩通一二購Ａ

１７３５２ 夏三摩通一五購Ａ

２３１７１ 中車摩通一五購Ａ

２４３４８ 夏三摩通一一購Ｂ

２４３５２ 夏三摩通一二沽Ａ

２４６３２ 鐵建摩通一乙購Ａ

２７７９０ 中車摩通二九購Ａ

２８０８１ 鐵建摩通一六購Ａ

２８９１８ 夏三摩通一七購Ａ

６００４７ 夏三摩通一六牛Ａ

６００４９ 夏三摩通一六牛Ｂ

６０８０２ 夏三摩通一八牛Ａ

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提早終止的大摩衍生產品（今日最後交易，１４日提早終止）

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１６４７６ 夏三摩利一二購Ａ

１８０７８ 夏三摩利一一購Ｂ

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提早終止的高盛衍生產品（今日最後交易，１１日提早終止）

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５５５１９ 夏三高盛一三牛Ａ

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（ｕｌ）

