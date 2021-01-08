《談國論企－黎偉成》非製造業生產訂單續擴預期佳

《談國論企》中國的非製造業商務活動指數於２０２０年１２月份環比增速保持１０月份提

升之態，不僅受惠於建築業持續強烈擴張，服務業亦反覆改善，連同製造業採購經理指數ＰＭＩ

，可在相當程度顯政府力控新冠狀肺炎疫症ＣＯＶＩＤ－１９清零促經濟復甦。中國力推國內大

循環、國內外雙循環的新策，有助經濟強化穩中有進發展的質與量。



＊服務業保持擴張成本升售價略升＊



據中國國家統計局所發布的最新資料，非製造業商務活動指數於２０２０年１２月份達

５５﹒７，環比回落０﹒７回落，止住１１月份５６﹒４環比升０﹒２個百分點、１０月

５６﹒２升０﹒３個百分點、９月份５５﹒９增０﹒７個百分點和８月份５５﹒２增整整１個百

分點四連升，惟連同７月份５４﹒２環比回落０﹒２個百分點，而３至６月亦四連升，顯示非製

造業發展相對良佳。

先談（甲）服務業，商務活動指數於２０２０年１２月份達５４﹒８環比大幅回落０﹒９個

百分點，止住１１月份５５﹒７環比升０﹒２個百分點、１０月份５５﹒５升０﹒３個百分點、

９月份５５﹒２增０﹒９個百分點和８月份５４﹒３增１﹒２個百分點四連之升。

服務業商務活動環比止升而跌，乃受困於（一）新訂單分類指數於１２月份所達５１﹒２，

環比回落１﹒４個百分點所致，此因（Ｉ）受到餐飲業、房地產業、生態保護及環境治理業等低

於臨界點的負面影響，而房地產業、生態保護及環境治理業已是連續兩個月陷收縮之境，餐飲業

則再收縮和收縮情況最壞，遂拖低非製造業整體商務活動指數。

但（ＩＩ）多個服務行業仍保持相對良佳的發展態勢。國家統計局所發布的最新資料，具良

性啟示的當然為：「從行業大類看，航空運輸業、郵政業、信廣播電視衛星傳輸服務業、貨幣金

融服務業、資本市場服務業業等的商務活動指數位於６０或以上」，相對於１１月份少了鐵路運

輸業，特點有（１）所涉「６０或以上」，乃由７月至１２月份的連續６個月之高位擴張，相對

於６月份的「５５」大幅提升５個百分點，顯有關行業加大擴張業務的力度；（２）進一步反映

出物流與人流活動相當強烈，５Ｇ拉動的通信需求保持快速成長，難得的更是（３）金融業的業

務有快速的擴張，為經濟復甦所拉動。

以製造業為主的工業在３月上旬始復工復產，而服務業之恢復運作通常會略為滯後，擴張勢

頭穩定，反映出居民住戶對各種各樣的服務需要甚殷。

利好因素還有（二）服務業保持良好的競爭力：（１）投入產品價格分類指數於１２月份所

達５３﹒１，環比升１﹒２個百分點，而（２）銷售價格分類指數環比，即使上升１﹒１個百分

點，卻處５２﹒，低於投入產品價格，即售價尚未受到成本價格較快增長的太大壓力。

由是服務業的商務活動預期指數在１２月份即使環比回落整整１個百分點，仍處６０﹒１的

較快擴張水平，而１１月份達持平於１０月份的６２﹒２環比升０﹒９個百分點，８月份

６１﹒３環比略跌０﹒１個百分點，顯示此一行業對業務發展前景感到信心的情況不變，相信此

況會於２０２１年更為強烈。



＊建築業續保快迅擴張業務預期亦佳＊



至於（乙）建築業，業務保持快速擴張，即使商務活動指數持平於２０２０年１２月份達

６０﹒７，環比上升０﹒２個百分點，連同１１月份６０﹒５升０﹒７個百分點、１０月份

５９﹒８升０﹒４個百分點，而９月份即使持平於上月份的６０﹒２，為連續六個月高於６０，

主要受惠於（Ｉ）新訂單分類指數於１２月份達５５﹒８和環比回升１﹒８個百分點。中央、省

市、鄉鎮等許許多多的基礎建設項目要在復工復產「追落後」，和工商各業的企業最起碼挺續原

本部署的資本投資，對建築業有相當的支持。

問題是（ＩＩ）建築業的從業人員分類指數於１２月份５２﹒７環比回落１﹒７個百分點，

而１１月份則環比回升１﹒２個百分點處５４﹒４，同屬較快擴張水平。

和（ＩＩＩ）投入品價格分類指數於１２月份回升３﹒７個百分點至６１﹒２，惟銷售價格

分類指數環比升２﹒７個百分點至５４﹒，情況尚可接受。

由是（ＩＶ）建築業的業務活動預期指數於２０２０年１２月達６３﹒５，環比上升１﹒７

個百分點，止住１１月份６１﹒８１環比回落１﹒１個百分點之態。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

