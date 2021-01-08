《異動股》三電訊股開插一成，將剔出ＭＳＣＩ及禁止在美場外交易

《經濟通通訊社８日專訊》中聯通（００７６２）開跌１１﹒２４％，報３﹒９５元創近１
０個月低，成交約６００３萬股，涉資２﹒３７億元，為開市表現最差藍籌。
中移動（００９４１）跌９﹒９３％，報３９元，創近九年半低。
中電信（００７２８）跌９﹒８５％，報１﹒８３元。
美國主要場外證券交易平台ＯＴＣ公布，因應總統特朗普政府近期的禁令，禁止１２隻中資
股在該平台進行交易，當中包括中芯（００９８１）、中鐵建（０１１８６）、中車（０１７６
６）、中交建 （０１８００）、南京熊貓電子（００５５３）等。
另外由下周一（１１日）起，三大中資電訊商，中移動、中聯通、中電信將被禁止在其平台
上交易。ＭＳＣＩ早前也公布剔除多間中資公司股票，包括中芯國際，並已於本周二（５日）收
市時生效。
中芯平開，報２２﹒６元；中鐵建跌１﹒１％，報４﹒４９元；中車跌２﹒５％，報３﹒１
２元，中交建跌１﹒９６％，報３﹒５１元，熊貓電子平開，報５﹒２５元。
現時，恆生指數報２７６３０，升８１點或升０﹒３０％，主板成交８０﹒５８億元。國企
指數報１０７９４，跌２點或跌０﹒０２％。恆生科技指數報８４５０，升４９點或升０﹒５９
％。
即月期指新報２７５９８，升５５點，低水３２點。即月國指期貨報１０７７８，跌１１點
，低水１６點。即月科指期貨新報８４６０，升４１點，１１張。
表列同板塊或相關股份表現：
股份（編號） 現價 變幅
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中聯通 （００７６２） ３﹒９５元 跌１１﹒２４％
中移動 （００９４１） ３９﹒００元 跌 ９﹒９３％
中電信 （００７２８） １﹒８３元 跌 ９﹒８５％
中芯 （００９８１） ２２﹒６０元 無升跌
中鐵建 （０１１８６） ４﹒４９元 跌 １﹒１０％
中車 （０１７６６） ３﹒１２元 跌 ２﹒５０％
中交建 （０１８００） ３﹒５１元 跌 １﹒９６％
熊貓電子（００５５３） ５﹒２５元 無升跌
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（ｎｓ）
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