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即市新聞

08/01/2021 09:26

《異動股》三電訊股開插一成，將剔出ＭＳＣＩ及禁止在美場外交易

　　《經濟通通訊社８日專訊》中聯通（００７６２）開跌１１﹒２４％，報３﹒９５元創近１
０個月低，成交約６００３萬股，涉資２﹒３７億元，為開市表現最差藍籌。
　　中移動（００９４１）跌９﹒９３％，報３９元，創近九年半低。
　　中電信（００７２８）跌９﹒８５％，報１﹒８３元。
　　美國主要場外證券交易平台ＯＴＣ公布，因應總統特朗普政府近期的禁令，禁止１２隻中資
股在該平台進行交易，當中包括中芯（００９８１）、中鐵建（０１１８６）、中車（０１７６
６）、中交建　（０１８００）、南京熊貓電子（００５５３）等。
　　另外由下周一（１１日）起，三大中資電訊商，中移動、中聯通、中電信將被禁止在其平台
上交易。ＭＳＣＩ早前也公布剔除多間中資公司股票，包括中芯國際，並已於本周二（５日）收
市時生效。
　　中芯平開，報２２﹒６元；中鐵建跌１﹒１％，報４﹒４９元；中車跌２﹒５％，報３﹒１
２元，中交建跌１﹒９６％，報３﹒５１元，熊貓電子平開，報５﹒２５元。
　　現時，恆生指數報２７６３０，升８１點或升０﹒３０％，主板成交８０﹒５８億元。國企
指數報１０７９４，跌２點或跌０﹒０２％。恆生科技指數報８４５０，升４９點或升０﹒５９
％。
　　即月期指新報２７５９８，升５５點，低水３２點。即月國指期貨報１０７７８，跌１１點
，低水１６點。即月科指期貨新報８４６０，升４１點，１１張。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中聯通　（００７６２）　　　３﹒９５元　　跌１１﹒２４％
　　中移動　（００９４１）　　３９﹒００元　　跌　９﹒９３％
　　中電信　（００７２８）　　　１﹒８３元　　跌　９﹒８５％
　　中芯　　（００９８１）　　２２﹒６０元　　無升跌

　　中鐵建　（０１１８６）　　　４﹒４９元　　跌　１﹒１０％
　　中車　　（０１７６６）　　　３﹒１２元　　跌　２﹒５０％
　　中交建　（０１８００）　　　３﹒５１元　　跌　１﹒９６％
　　熊貓電子（００５５３）　　　５﹒２５元　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｎｓ）

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