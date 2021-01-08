【限電過冬】江蘇省用電負荷達１﹒１７億千瓦，成全國最高省份

《經濟通通訊社８日專訊》隨著寒流來襲，國家電網公布，昨日（７日）１９時１５分，江

蘇省電網最高用電負荷超過夏季用電高峰，達１﹒１７億千瓦，再創歷史新高，成為全國冬季用

電負荷最高的省份。

與此同時，江蘇風電出力也創歷史新高，達１１６７萬千瓦，有力保障了電網的安全穩定運

行。（ｌｃ）

