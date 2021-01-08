《午市前瞻》港股或先出現短期調整，若穩守二萬七將續向上突破

《經濟通通訊社８日專訊》拜登正式當選下任美國總統，市場憧憬民主黨控制國會兩院將推

出更多措施刺激經濟，美股周四（７日）三大指數齊創新高。刺激港股今日再高開８１點報

２７６３０。紐交所決定重啟中資三大電訊商ＡＤＲ下市程序，加上將被ＭＳＣＩ剔出股指成分

股，藍籌中聯通（００７６２）、中移動（００９４１）開市齊跌，分別創近１０個月低及近九

年半低。電訊股其後跌幅收窄，加上科技股見資金流入，ＡＴＭＸ亦走高，帶動港股升幅擴大，

掉頭回升逾三百點，更以早市最高位收市，報２７８９９，升３５０點或升１﹒２７％，主板成

交１３３８﹒１３億元。

國企指數報１０９８０，升１８３點或升１﹒７０％。恆生科技指數報８６５１，升２５０

點或升２﹒９８％。

上證綜合指數報３５５３，跌２２點或跌０﹒６２％，成交３２３５﹒５３億元人民幣。深

證成份指數報１５２１０，跌１４５點或跌０﹒９５％，成交４１２３﹒４６億元人民幣。

重磅股方面，騰訊（００７００）升１﹒４％，報５７６﹒５元；友邦（０１２９９）升

１﹒８５％，報９８﹒９５０元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅３﹒９９％；吉利

（００１７５）獲摩通大幅上調目標價至５０元，加上傳出擬與百度合作出智慧電動車，飆

１７﹒４４６％，暫為表現最佳藍籌；中移動半日跌６％，報４０﹒７元；中聯通跌７﹒８６％

，報４﹒１元；為半日最差表現藍籌。



＊美元回升金礦股走軟，新能源股勢強＊



隔晚美股太陽能股造好，太陽能ＥＴＦ－Ｇｕｇｇｅｎｈｅｉｍ漲逾６％，為連續第六日上

漲。本港新能源股今早全線高開，彩虹新能源（００４３８）報１﹒５８元升１２﹒０６％，保

利協鑫（０３８００）報１﹒４６元無升跌，中傳動（００６５８）報９﹒０６元升０﹒７８％

，卡姆丹克（００７１２）報０﹒３４５元跌２﹒８２％。

由於美元續回升，金價周四下跌，紐約市現貨金曾跌０﹒３％至１９１３﹒８７美元；而美

國黃金期貨則收升０﹒３％至１９１３﹒６０美元。金礦股走軟，中國黃金（０２０９９）跌

２﹒１４％報１１﹒８４０元，招金（０１８１８）跌１﹒５７％報９﹒３９元，山東黃金

（０１７８７）跌３﹒０２％報１７﹒９６元，紫金（０２８９９）跌２﹒８１％報９﹒６７元

，ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）軟０﹒６％報１３８８﹒５元，以現價計，該股暫連跌２日

，累計跌幅１﹒９４％。



＊醫藥股造好，康方生物領漲近８％＊



科興疫苗於巴西免疫率達７８％，新冠疫苗概念股今早普遍向好，康希諾（０６１８５）現

價升８﹒７４％，報２１６﹒４元，以現價計，該股暫連升４日，累計升幅２３﹒０２％；康方

生物（０９９２６）漲７﹒８７％報４５﹒２元，信達生物（０１８０１）升２﹒５２５％報

８３﹒２５元，藥明（０２２６９）漲２﹒３１％報９７﹒１５元。維亞生物（０１８７３）跌

２﹒７％，報７﹒９２元，以現價計，該股暫連跌５日，累計跌幅１３﹒３５％。

上海電氣（０２７２７）確定２０２１年旗下企業混合所有制改革及員工持股改革計劃，帶

動電能相關工業股上揚。受消息刺激，上海電氣Ａ股半日急升至漲停，升９﹒９４％，報

６﹒０８元人幣，一度創近５個月新高，Ｈ股亦抽升１８﹒３５％，報３﹒０３元。新特能源

（０１７９９）升７﹒３％，報１４﹒４００元，重汽（０３８０８）升５﹒９９％，報

２０﹒５元，信義光能（００９６８）升０﹒４６３％，報２１﹒７００元，東方電氣

（０１０７２）升５﹒０３％，報６﹒２６元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅

８﹒１２％。



＊雄岸科技飆近２成半＊



其他個股方面，雄岸科技（０１６４７）獲主席增持１０８８萬股，一度漲至２４﹒５９％

，報０﹒７６０元，以現價計，該股暫連升７日，累計升幅２５５﹒１４％。

永升生活（０１９９５）擬斥４﹒３億人幣購收購廣西物業管理服務提供者彰泰服務集團

６５％股權，１０﹒５９１％，報２２﹒４５０元，該股暫連升３日，累計升幅３６﹒０６％。

僑雄（００３８１）完成配售，成功向不少於六名承配人配售合共１﹒５億股配售股份，每

股配售價０﹒２元，現價升２７﹒８９％，報０﹒１８８元破五十天平均線（０﹒１８２元）、

百天平均線（０﹒１７９元）。



＊何啟俊：中資電訊不值博，可換馬至內需股＊



隔晚美股強勢，美股三大指數均創新高，港股今早亦隨外圍高開高走。千里碩證券研究部經

理何啟俊向《經濟通通訊社》表示，近期美國股市接連破頂，帶動環球股市氣氛，另外美匯反覆

偏軟更令資金流向新興市場，近幾日港股成交亦超過２０００億，利好大市表現。

惟恆指至去年末已累積升近１８００點，或將出現短期調整，何啟俊認為如大市能守穩

２７０００關，則可繼續看好後市，短期２８０００點見阻力，如市場氣氛再趨樂觀則可上試

２８５００點水平，即去年１月的下跌裂口。

中資三大電訊商今早裂口低開，一度挫逾一成，但早市尾段跌勢已大幅收窄。何啟俊直言該

板塊不值博，先不論在美除牌利淡因素，他認為從基本面看三股亦不吸引，由於中資電訊商近年

需要投放巨資作５Ｇ發展，盈利增長動力不足，故不看好中資電訊股中短線前景，認為相關股份

「撈到都要坐好耐」。

如投資者套現換馬，他推薦近日受捧的內需板塊，其中半新股海爾智家（０６６９０）最值

博，由於同行其他股份近日已紛紛炒上，料該股可追落後。他指，海爾智家為龍頭家電股，有望

受惠於近期商務部推出的以舊換新及消費補貼，盈利增長可期，中長線而言亦將受國家經濟發展

及消費轉型所提振。（ｐｌ、ｋｉ）

