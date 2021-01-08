【北水炒Ｄ乜】淨流入１６５﹒２億人幣，買中移動聯通沽港交所

《經濟通通訊社８日專訊》隔晚美股三大指數周四齊破頂，港股今日即回勇，恆指高開８１
點，甫開曾倒跌１０點，見２７５３８點全日低，之後發力飆升逾３００點，午後曾飆３７２點
，見２７９２０點，不過未能一舉收復兩萬八。恆指收報２７８７８點，升３２９點或１﹒２％
，創去年２月１７日以來收市新高。
按額度計算，北水全日淨流入１６５﹒２億元人民幣，增加８﹒３％。北水淨買入最多的個
股依次是中國移動（００９４１）、中國聯通（００７６２）、中國電信（００７２８）；淨賣
出最多的依次是香港交易所（００３８８）、小米集團（０１８１０）、吉利汽車
（００１７５）。
主板成交２７０２﹒９２億元增加１８﹒６％。其中港股通成交６６６﹒８億元，佔總成交
２４﹒７％。
＊北水出力托移動，淨流入逾１１０億元＊
三大中資電訊商續尋底，中國移動跌４﹒１６％報４１﹒５元，北水淨買入１１１﹒３億元
。
中國聯通跌０﹒９％報４﹒４１元，北水淨買入１４﹒４億元。
中國電信跌３﹒４５％報１﹒９６元，北水淨買入１４億元。
港交易所升２﹒０３％報４５２元，北水淨賣出１５﹒９億元。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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淨買入最多港股：
中國移動 （００９４１） １１１﹒３０
中國聯通 （００７６２） １４﹒４１
中國電信 （００７２８） １３﹒９９
騰訊控股 （００７００） １１﹒５０
中芯國際 （００９８１） １０﹒５３
淨沽出最多港股：
香港交易所 （００３８８） －１５﹒８６
小米集團 （０１８１０） －１４﹒１６
吉利汽車 （００１７５） －０﹒６４
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（ｃａ）
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