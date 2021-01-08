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08/01/2021 17:50

【北水炒Ｄ乜】淨流入１６５﹒２億人幣，買中移動聯通沽港交所

　　《經濟通通訊社８日專訊》隔晚美股三大指數周四齊破頂，港股今日即回勇，恆指高開８１
點，甫開曾倒跌１０點，見２７５３８點全日低，之後發力飆升逾３００點，午後曾飆３７２點
，見２７９２０點，不過未能一舉收復兩萬八。恆指收報２７８７８點，升３２９點或１﹒２％
，創去年２月１７日以來收市新高。
　　按額度計算，北水全日淨流入１６５﹒２億元人民幣，增加８﹒３％。北水淨買入最多的個
股依次是中國移動（００９４１）、中國聯通（００７６２）、中國電信（００７２８）；淨賣
出最多的依次是香港交易所（００３８８）、小米集團（０１８１０）、吉利汽車
（００１７５）。
　　主板成交２７０２﹒９２億元增加１８﹒６％。其中港股通成交６６６﹒８億元，佔總成交
２４﹒７％。

＊北水出力托移動，淨流入逾１１０億元＊

　　三大中資電訊商續尋底，中國移動跌４﹒１６％報４１﹒５元，北水淨買入１１１﹒３億元

　　中國聯通跌０﹒９％報４﹒４１元，北水淨買入１４﹒４億元。
　　中國電信跌３﹒４５％報１﹒９６元，北水淨買入１４億元。
　　港交易所升２﹒０３％報４５２元，北水淨賣出１５﹒９億元。
　　
　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　中國移動　　　　（００９４１）　　　　１１１﹒３０
　　中國聯通　　　　（００７６２）　　　　　１４﹒４１
　　中國電信　　　　（００７２８）　　　　　１３﹒９９
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　１１﹒５０
　　中芯國際　　　　（００９８１）　　　　　１０﹒５３

　　淨沽出最多港股：
　　香港交易所　　　（００３８８）　　　　－１５﹒８６
　　小米集團　　　　（０１８１０）　　　　－１４﹒１６
　　吉利汽車　　　　（００１７５）　　　　　－０﹒６４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　（ｃａ）

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