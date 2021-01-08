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即市新聞

08/01/2021 15:41

《美元走勢－羅明立》短期內英鎊或將繼續回檔

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０４﹒００　　　１０３﹒７７　　　１０３﹒８８
　　　歐元╱美元　　　　１﹒２２６９　　　１﹒２２３５　　　１﹒２２６６
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３５８８　　　１﹒３５３８　　　１﹒３５８７
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒８８７２　　　０﹒８８４８　　　０﹒８８５３
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５３８　　　７﹒７５２１　　　７﹒７５２５
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國民主黨控制了兩院和白宮。意味著即將上任的當選總統拜登，在實施政策
時面臨的阻力將大減。在目前美國疫情持續高企的情況下，拜登上任後的首要政策就是控制疫情
以及盡快推出新的經濟刺激方案。數據方面，美國１２月ＩＳＭ非製造業指數意外升至５７﹒２
，從半年新低反彈，好於市場預期，投資者關注今晚非農就業數據表現。市場預期美元的整體貶
值趨勢在２０２１年還將延續，但要留意２０天線能否繼續壓制美元，９０﹒００╱２０重要阻
力。
　　英國已經連續一個多星期單日新增確診病例在５萬以上，逼使英國疫情預警級別從４級上調
至最高的５級，並進入第三次全國性封鎖，及延長封鎖時間。市場越發擔憂直至２月中旬的英國
第三輪封鎖舉措將嚴重影響經濟復甦，英國央行或需要進一步放寬政策，甚至要推行負利率。另
外英國央行行長貝利預測與歐盟達成的貿易協定或最終導致英國經濟損失超過８００億英鎊，也
增加了英國央行繼續寬鬆的壓力，故短期內英鎊或將繼續回檔。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　英鎊╱美元　　賣出英鎊　　１﹒３６２０　　　１﹒３４８０　　　１﹒３７７５
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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