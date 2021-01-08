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即市新聞

08/01/2021 08:36

【康宏風暴】康宏（１０１９）ＥＧＭ鬧雙胞，郭曉群一方轉場

　　康宏環球（０１０１９）停牌３年再鬧糾紛，持股約３成的佳兆業「太子爺」郭曉群與同樣
持股約３成的台灣富邦，召開股東特別大會（ＥＧＭ）爭奪康宏董事會控制權，最終鬧出「雙胞
胎ＥＧＭ」，康宏亂局維持。
　　由富邦一方控制的現有董事會在ＥＧＭ重演「取消資格」，反對郭曉群與佳兆業前員工陳佩
雄的股份投票權；郭曉群一方另起爐灶，召ＥＧＭ罷免所有現任董事。據以往資料，郭曉群持有
２９﹒９１％權益，陳佩雄持股７﹒２６％，富邦一方就持股約２９﹒９８％。
　　獲郭曉群邀請入局的馬時亨等人昨傍晚到康宏現有董事會主持的ＥＧＭ參與會議，協助約
４﹒９％股權小股東的立法會議員謝偉俊亦入到會場，而獲郭曉群提名的立法會議員石禮謙則未
有到場。ＥＧＭ舉行不足２０分鐘，郭曉群一方的股份投票權遭現有董事會反對，馬時亨等人提
早離場。
　　郭曉群一方繼而轉場舉行「股東特別大會」，由佳兆業前副主席譚禮寧在會上聲稱，獲逾
５３％康宏股權召開ＥＧＭ，在會上動議罷免康宏主席陳志宏、吳榮暉等全數董事，並動議委任
譚禮寧、馬時亨等人為董事，並稱獲得通過。
　　譚禮寧事後指，康宏原董事會一直聲稱郭曉群所持股份有問題，並處於訴訟，但至今未有法
庭、監管機構認同郭曉群股份非法，認為訴訟僅由原董事會提出，無所不用其極阻止投票。
　　被問及另起ＥＧＭ的合法性，他則重申，會議有５３％股份授權召開，不單郭曉群、陳佩雄
分別持有的２９％和７％股權支持，也有其他小股東參與，下一步會與顧問、律師商議行動。《
香港經濟日報》

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