【地皮截標】粉嶺安樂門街工業地皮暫收６份標書，長實等入標

《經濟通通訊社８日專訊》粉嶺安樂門街工業地皮今日截標。現場所見，暫接獲６份標書。

入標發展商包括佳明集團（０１２７１）、長實集團（０１１１３）、建業實業（００２１６）

、億京集團及信置（０００８３）。

佳明集團項目經理曾嘉敏表示，希望投得地皮用作興建第５座數據中心。她認為數據中心是

一個長遠的計劃，至少需時１０年，對數據中心發展前景有信心，並希望將來繼續有第６座數據

中心，故當有類似及合適的地皮，將積極考慮入標。問及出價方面，她指是根據經驗估價，出價

比較不保守。

漢國置業（００１６０）旗下漢國地產董事李振彪預期，疫情後將會出現更多新科技工業，

計劃將地皮用作新式工業，而興建數據中心是其中一個選項。他又認為，疫情有少少影響出價。

該地皮市場估值約６﹒５億元至１２億元，每呎樓面地價約３０００元至５５００元。

地皮面積約為４３３５７平方呎，可作工業、倉庫及附屬辦公室、資訊科技及電訊業、研究

所、設計及發展中心等用途。按估計的地積比率約５倍計，可建樓面約２１﹒７萬平方呎，最低

及最高的樓面面積分別為１３００７５及２１６７９１平方呎，兩者均不包括將由買方按照賣地

條件所需興建的公眾停車場的樓面面積。（ｓｌ）

