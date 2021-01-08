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08/01/2021 12:16

【康宏風暴】康宏：王利民被罷免，提名馬時亨等入董事局決議無效

　　《經濟通通訊社８日專訊》康宏環球（０１０１９）昨日舉行特別股東大會，再次議決由第
二大股東郭曉群提出，要求罷免王利民、陳志宏等人，並加入馬時亨及石禮謙等人入局。
　　康宏環球公告指，一名股東就郭曉群、陳佩雄及王鵬英之投票資格提出反對，稱彼等之所有
股份於股東特別大會上不應被計算在內，並獲本月初獲委任為公司執董的首席人才及企業文化總
監黃雪輝宣布，將根據公司章程第７４條行使其權利，就股東特別大會之決議案，三人直接或間
接持有之投票權，除郭曉群於去年８月７日收購之２０００股股份外，將不符合於股東特別大會
之投票資格。
　　康宏亦宣布投票結果，當中罷免王利民及陳麗兒於公司之董事職務獲９９﹒６３％贊成；而
罷免陳志宏、吳榮輝、葉怡福、冼健岷、陳士斌、潘鐵珊、傅鄺穎婷、白偉強、甄達華之董事職
務的議案不獲通過。
　　而委任馬時亨、石禮謙、郭曉群、Ｔａｍ　Ｌａｉ　Ｌｉｎｇ博士、Ｈａｂｉｂｕｌｌａｈ
　Ａｂｄｕｌ　Ｒａｈｍａｎ，因公司並無接獲有關議案根據公司章程要求所需提交之通知，該
等提名存在缺陷及屬無效，有關決議被指為不合適決議案。至於馮雪心已辭任執行董事，故罷免
議案案亦無提呈表決。（ｃｗ）

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