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即市新聞

08/01/2021 16:17

《本港樓市》會德豐啟德ＭＯＮＡＣＯ首推８０伙，入場費５９７萬

　　《經濟通通訊社８日專訊》會德豐地產旗下啟德ＭＯＮＡＣＯ今日推出首批價單，是次涉及
８０個單位，戶型由開放式至３房，折實入場費５９６﹒６萬元，實用面積介乎２８０至７６２
平方呎，呎價介乎２５６１９元至３１０５８元。最低折實呎價２０３６８元，折實均價
２２６６９元，按市價計，項目套現逾１０億元，價格參考同區樓宇售價及九龍站物業。
　　會德豐地產常務董事黃光耀表示，是次價單主打兩房單位，其中，開放式佔１４伙，１房佔
１１伙，２房及３房分別佔４６伙及９伙。價單中有６成單位低於１０００萬元。

＊梁志堅料今年樓價最多升一成，去年售樓套現１１５億元＊

　　會德豐地產主席梁志堅表示，去年受疫情影響，但集團仍售出逾１０００伙，套現逾１１５
億元。他又指，雖然是次開價並不進取，但強調只是根據實際市場情況開價，又預期今年整體樓
價將有５至１０％增長。
　　他又認為，國安法並沒有影響投資者心態，每個國家均有相關法例，只要市民沒有觸及法律
底線，可安居樂業。
　　美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，啟德項目價錢吸引，預期銷情理想，項目有約３厘回
報，預料約３成為投資者，另外７成為用家。
　　中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑預期，疫苗的利好消息要到第二季才完全發揮。
他認為１月的利好消息較多，在拜登「坐正」及貨幣貶值的因素影響下，預料本月一手成交
１５００至１８００宗。（ｓｌ）

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