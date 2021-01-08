【螞蟻整改】傳螞蟻集團擬成立新公司，注入消費信貸業務

《經濟通通訊社８日專訊》據《彭博》引述消息報道，阿里巴巴（０９９８８）旗下螞蟻集

團計劃將旗下信貸產品「花唄」和「借唄」中大部分貸款，轉至新成立的公司，以避免要等待牌

照批出才能繼續營運借貸業務。

消息指，計劃屬於初步，正等待監管部門意見，並屬計劃重組的一部分。（ｃｌ）

