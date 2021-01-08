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08/01/2021 17:39

【地皮截標】地政總署：粉嶺工業地接獲８份標書

　　《經濟通通訊社８日專訊》粉嶺安樂門街工業地皮今日中午截標。地政總署表示，一共收到
８份標書。現場所見，入標發展商包括佳明集團（０１２７１）、長實集團（０１１１３）、建
業實業（００２１６）、億京集團、信置（０００８３）及嘉華國際（００１７３）。
　　億京集團展總監楊柏軒表示，不排除興建數據中心，他指這幅地皮位置優良，地段開揚，與
商場、住宅等一街之隔，形容地皮「十分旺」。不過，他表示疫情有影響出價，又指工商舖交投
減少，工業地供應亦不多，但對工業地市場前景感到樂觀，料隨著疫情好轉，市場一切的氣氛及
需求會恢復。
　　佳明集團項目經理曾嘉敏表示，希望投得地皮用作興建第５座數據中心。她認為數據中心是
一個長遠的計劃，至少需時１０年，對數據中心發展前景有信心，並希望將來繼續有第６座數據
中心，故當有類似及合適的地皮，將積極考慮入標。問及出價方面，她指是根據經驗估價，出價
比較不保守。
　　該地皮位於粉嶺工業區，鄰近北區臨時農產品批發市場，佔地約４３３５８方呎，可建總樓
面約２１６７９１方呎。發展商另需自費興建一個提供１２２個車位的公眾停車場，項目雖將來
可拆售，但停車場部分須整個出售。市場估值約６﹒５億至１３億元，每方呎樓面地價約
３０００至６０００元。（ｃｌ）

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