【地皮截標】地政總署：粉嶺工業地接獲８份標書

《經濟通通訊社８日專訊》粉嶺安樂門街工業地皮今日中午截標。地政總署表示，一共收到

８份標書。現場所見，入標發展商包括佳明集團（０１２７１）、長實集團（０１１１３）、建

業實業（００２１６）、億京集團、信置（０００８３）及嘉華國際（００１７３）。

億京集團展總監楊柏軒表示，不排除興建數據中心，他指這幅地皮位置優良，地段開揚，與

商場、住宅等一街之隔，形容地皮「十分旺」。不過，他表示疫情有影響出價，又指工商舖交投

減少，工業地供應亦不多，但對工業地市場前景感到樂觀，料隨著疫情好轉，市場一切的氣氛及

需求會恢復。

佳明集團項目經理曾嘉敏表示，希望投得地皮用作興建第５座數據中心。她認為數據中心是

一個長遠的計劃，至少需時１０年，對數據中心發展前景有信心，並希望將來繼續有第６座數據

中心，故當有類似及合適的地皮，將積極考慮入標。問及出價方面，她指是根據經驗估價，出價

比較不保守。

該地皮位於粉嶺工業區，鄰近北區臨時農產品批發市場，佔地約４３３５８方呎，可建總樓

面約２１６７９１方呎。發展商另需自費興建一個提供１２２個車位的公眾停車場，項目雖將來

可拆售，但停車場部分須整個出售。市場估值約６﹒５億至１３億元，每方呎樓面地價約

３０００至６０００元。（ｃｌ）

