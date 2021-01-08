【夜期時段】即月期指最新報２７８２３點，升２２點，低水５５點

《經濟通通訊社８日專訊》即月期指在夜期時段開市報２７７７３點，跌２８點，低水

１０５點，最新報２７８２３點，升２２點，低水５５點，合約成交６１４張。

即月國指期貨在夜期時段開市報１０８９６點，跌８點，低水６０點，最新報１０９１４點

，升１０點，低水４２點，合約成交６３７張。

