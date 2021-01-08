《本港樓市》中原ＣＣＬ按周升１﹒０８％，創１９周新高

《經濟通通訊社８日專訊》反映本港二手樓價走勢的的中原城市領先指數（ＣＣＬ）最新報

１７８﹒１３點，創１９周新高，按周升１﹒０８％。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出

，隨著本地疫情開始緩和，二手交投暢旺，樓價有跡象回升。未來樓價走勢反覆上升還是穩步向

上，仍有待觀察。



＊三大整體指數齊升２周，豪宅樓價開始回升＊



他指出，疫苗接種消息利好樓價，ＣＣＬ八大指數連續２周七升一跌。當中，三大整體指數

ＣＣＬ、ＣＣＬ Ｍａｓｓ及ＣＣＬ（中小型單位）齊升２周，明顯擺脫第四波疫情樓價反覆爭

持的局面。

中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１８０﹒４８點，按周升０﹒６６％。

ＣＣＬ（中小型單位）報１７７﹒９９點，按周升０﹒７４％。三大整體指數齊升２周，ＣＣＬ

累升１﹒２８％，ＣＣＬ Ｍａｓｓ累升０﹒８３％，ＣＣＬ（中小型單位）累升０﹒８５％。

樓價有望結束反覆爭持，有回升的跡象。

至於ＣＣＬ（大型單位）報１７８﹒８３點，創２２周新高，按周升２﹒８９％，升幅為

８９周以來最大。豪宅樓價連升５周共４﹒３３％，為８３周以來（即２０１９年６月後）首見

。顯示山頂文輝道住宅地王截標前，豪宅樓價已經開始回升。



＊港九樓價齊升２周，新界兩區樓價反覆上落＊



分區樓價走勢各自發展，港九市區齊升２周，新界兩區卻反覆上落。港島ＣＣＬ Ｍａｓｓ

報１８７﹒５２點，創１８周新高，按周升０﹒８６％，連升２周共１﹒３３％。

九龍ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１７６﹒７２點，創８周新高，按周升０﹒７６％，連升２周共

１﹒６７％。

新界西ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１６３﹒０９點，按周升２﹒２７％，升幅為１３周以來最大，

但上周指數創３７周新低。新界東ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１８６﹒４３點，創４３周新低，按周跌

２﹒０３％，跌幅為８周以來最大。（ｂｎ）

