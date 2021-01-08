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08/01/2021 17:29

【一帶一路】邱騰華：香港可支持央企「一帶一路」項目發展

　　《經濟通通訊社８日專訊》商務及經濟發展局局長邱騰華於特區政府與國資委合辦「一帶一
路」高層圓桌會議上致辭時表示，香港作為全面的「一帶一路」功能平台可以自身所長支持央企
的「一帶一路」項目發展，香港在金融、法律、管理等方面的軟實力與央企的硬實力可相輔相成
，亦指出香港作為「一帶一路」的首選功能平台，在投融資、航運物流、工商貿易等多方面均可
以發揮其國際網絡、專業服務和創新科研應用的優勢，助力央企完善現代企業制度及管理模式，
更好應對風險，並且加強競爭優勢，迎接機遇。
　　他指出，疫情為國際經貿帶來了「新格局」，亦令社會民生出現了「新常態」，際此時刻國
際社會包括「一帶一路」相關國家和地區團結合作，是控制疫情和重啟經濟的重要元素。央企和
香港企業及專業服務界別並肩同行是提升「一帶一路」建設水平的力量，也是未來共謀發展的契
機。
　　他呼籲兩地企業及香港專業服務界別攜手應對疫情帶來的種種挑戰，並抓緊疫情帶來的「新
機遇」，以現代、專業、創新的眼光，探討在「新格局」、「新常態」下深入服務越益龐大的內
地市場，共同推展「一帶一路」合作，推動經濟有序復蘇，並找出持續發展的新增長點。
（ｂｎ）

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