《小傳日記》踏入新一年，魚缸有支持；衝近二萬八，好友齊齊發！

《小傳日記》拜登正式當選下任花旗國總統，孖屐都睇好華府將推出更多措施刺激經濟，隔

晚美股表現醒勁，香江魚缸都高開８１點報２７６３０點，之後就不斷上，半日升３５０點。午

後魚缸Ｋｅｅｐ住強勢，最高曾經見過２７９２０點水平。今日表現最好藍戰士就一定非吉利

（００１７５）莫屬！今日可以起飛逾兩成，報３３﹒２５銀，成為今日表現最威威藍籌！而魚

缸今日最終收報２７８７８點接近二萬八關！可以升３２９點或升１﹒２０巴仙，主板成交

２７０２﹒９２億銀。國企指數報１０９５５點，升１５８點或升１﹒４７巴仙；而恆生科技指

數報８６３０點，升２２９點或升２﹒７３巴仙。

Ａ場方面就慘慘要潛低！上證綜合指數報３５７０點，跌６點或跌唔夠半巴仙；深證成份指

數報１５３１９點，跌３７點或跌唔夠半巴仙。兩市總成交１１３２２﹒７６億銀人仔，少近７

巴仙。

重磅藍戰士都普遍走上，生發發（００３８８）起飛逾２巴仙，報４５２銀；ＡＩＡ

（０１２９９）抽高近２巴仙，報９９銀；建行（００９３９）彈上近１巴仙，報５﹒９３銀；

ＱＱ（００７００）彈高近１巴仙，報５７３銀。



＊ＡＤＲ臨別電訊佬齊跌，美金回升完金礦佬腳軟＊



今日收市後三大神洲電訊佬中移動（００９４１）、中電信（００７２８）同中聯通

（００７６２）都會被ＭＳＣＩ所有國家世界指數、富時全球股份指數、富時全球Ａ股系指數系

列同埋相關指數踢走。臨別在即，三隻電訊佬慘慘一齊跌。中聯通跌近１巴仙，報４﹒４１０元

銀，中移動瀉逾４巴仙，報４１﹒５銀，淪為表現最差藍戰士。中電信就插逾３巴仙，報

１﹒９６０銀。

美金回升令到金價向下插，金礦佬都齊齊腳仔軟！招金（０１８１８）唔見逾１巴仙，報

９﹒４４銀，山東黃金（０１７８７）走低近１巴仙，報１８﹒３４銀，紫金（０２８９９）撻

低逾２巴仙，報９﹒７５銀，ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）插左兩日，今日又潛水逾１巴仙

，報１３８２銀。中國黃金（０２０９９）一度插到跌１１﹒７２銀，不過之後反彈收回失地，

無穿無爛收市，報１２﹒１銀。



＊奧委會頭痕體品佬精神，魚缸好高興潤啤來贈慶＊



受新冠疫情影響，日本東京都及鄰近３縣今日起進入緊急狀態。雖然奧委會話未保證到今年

可以成功舉辦東京奧運，但體品佬好有體育精神無有怕！安踏（０２０２０）午後一度跳高至

１３４﹒９銀破頂，隨即回落，埋單跳起唔夠半巴仙，報１３１﹒２銀。李寧（０２３３１）飛

升逾３巴仙，報５４﹒３５銀。申洲（０２３１３）走上近３巴仙，報１５１銀。特步

（０１３６８）連升２日，今日彈逾４巴仙，報４銀，累計升幅近５巴仙；滔搏（０６１１０）

就飛高逾１巴仙，報１１﹒９８銀。

花旗國會確認民主黨拜登坐正做總統，魚缸全日氣氛好好，仲創近一年高，消費佬都一齊贈

慶，飲返罐啤酒，賀一賀佢先！潤啤（００２９１）破頂高見７８﹒６銀，收市飛起近半成，報

７５﹒４銀，海底撈（０６８６２）連升３日，今日再彈高近２巴仙，報６８﹒２銀，累計升幅

逾８巴仙；思摩爾（０６９６９）走高近１巴仙，報６０﹒８銀；統一（００２２０）跳起逾９

巴仙，報９銀，連飛４日，累升近１５巴仙。



＊大行齊睇好物管飛高高，疫苗表現潺生科兩頭彈＊



因為神州想加快發展物業服務業，物管佬今日繼續飛，最近更有大行野村、花旗同大和齊齊

睇好，今日物管佬Ｋｅｅｐ住威威！永升生活（０１９９５）打算用４﹒３億人仔買廣西物管商

，今日開心破頂，最終收市炒高近一成五，報２３﹒３銀；而物管龍頭碧桂園今日都發力破頂，

高見６３﹒４５銀，收市炒高近一成，報６４銀；而雅生活（０３３１９）都彈起近４巴仙，報

３８﹒１銀；新城悅（０１７５５）彈起近６巴仙，報２２﹒６銀；建業新生活（０９９８３）

起飛近４巴仙，報６﹒８６銀。

巴西嘅聖保羅州政府最新公布，神州科興生物研發嘅肺炎疫苗喺當地第三期試驗結果，有效

率達到７８巴仙。雖然數字明顯比另一隻神州製新冠疫苗 國藥中生疫苗嘅保護力弱少少。生

科佬今日就個別發展！康希諾（０６１８５）威威起飛近一成一，報２２０銀，領跑其他生科佬

。而噚日因為折讓配股而走低嘅康方生物（０９９２６）今日有反彈，彈起逾６巴仙，報

４４﹒４５銀。而信達生物（０１８０１）都起飛近２巴仙，報８２﹒４５銀。不過啟明醫療

（０２５００）潛水逾３巴仙，報７６﹒８銀；康寧傑瑞（０９９６６）都要跣低近２巴仙，報

１４﹒９６銀。周末愉快，請請！



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