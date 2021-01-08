  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/01/2021 15:02

【美國大選】瑞士百達：藍浪對潔淨能源是個好消息

　　《環富通基金頻道８日專訊》瑞士百達資產管理主題股票團隊高級投資經理Ｘａｖｉｅｒ　
Ｃｈｏｌｌｅｔ發表道，美國民主黨現在也贏得了美國參議院的控制權。

＊藍浪為環保潔淨能源再度打下強心劑＊

　　繼拜登╱賀錦麗政府，民主黨現在也贏得了美國參議院的控制權。藍浪對潔淨能源是個好消
息，因為美國將進一步加速能源轉型。下一屆美國政府在可再生能源方面積極進取－－制定了在
四年內２萬億美元的清潔能源和基礎設施計畫。
　　拜登的目標－－尤其是２０３５年達到１００％的零碳發電－－在民主黨控制的參議院下將
更容易實現，儘管其中一些方案仍需要國會的批准和╱或６０張參議院票。
　　除了以上計劃，美國也可以透過其它方式推動環保，例如重返聯合國ＣＯＰ２１（巴黎）協
議、進行聯邦機構任命（如美國環保署ＥＰＡ和聯邦能源監管委員會ＦＥＲＣ）、綠色基礎設施
法案或推出新碳稅。
　　值得注意的是，可再生能源發展是得到了兩黨的支持：２０２０年１２月２１日，在綜合支
出法案中，風力和太陽能發電的補貼已經分別延長了１年和２年，海上風電的補貼也延長了５年

　　
＊２０５０年實現零碳經濟：支持可再生能源、電動汽車和綠色建築板塊＊

　　大幅加速可再生能源的發展：２０３５年實現１００％的零碳電力，這目標意味美國比其他
政府將更快過渡到環保供電。在過去幾年，風力和太陽能發電增加的市場份額，較煤和核發電為
高。

＊預計電動汽車的發展速度會更快＊

　　這個行業如果想加快改變，我們需要３到４年有利法例的支持。拜登言行積極，致力在任內
令美國電動汽車普及率方面趕上歐洲和中國。
　　綠色建築也將加速發展，這將推動熱泵和高效空調設備的普及。

＊全球各國主要政府正共同應對氣候變化＊

　　歐洲（綠色協議、歐洲經濟復甦計畫）
　　中國（到２０６０年實現零碳排放）
　　美國（四年２萬億美元清潔能源和基礎設施計畫）
　　日本（到２０５０年實現零碳排放）
（ｈｏ）

【數量有限】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈etnet精美筆記本及年曆卡！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話08/01/2021
《嚟緊炒D乜》內地經濟復甦紙需回升　理紙短期望高位6﹒87元
中國故事08/01/2021
《京城近觀》零下19.5度　世紀寒潮來襲!
生財有道08/01/2021
新一年宜檢視保額！　定期壽險邊間平？
FOCUS08/01/2021
【FOCUS】三大電訊股黑雲壓頂　聰明錢似勇執平貨
開市Good Morning08/01/2021
《開市Good Morning》林嘉麒：吉利不高追有貨考慮止賺
國際動態07/01/2021
美國參眾兩院確認拜登當選總統　特朗普：在1月20日有序交接
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞維健馨 舒馨益生元（原味）

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得etnet精美筆記本及年曆卡乙套

【全新直播節目】 hot talk 1點鐘 「睇住賞」 贏熱爆獎品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>