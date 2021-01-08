【美國大選】瑞士百達：藍浪對潔淨能源是個好消息

《環富通基金頻道８日專訊》瑞士百達資產管理主題股票團隊高級投資經理Ｘａｖｉｅｒ

Ｃｈｏｌｌｅｔ發表道，美國民主黨現在也贏得了美國參議院的控制權。



＊藍浪為環保潔淨能源再度打下強心劑＊



繼拜登╱賀錦麗政府，民主黨現在也贏得了美國參議院的控制權。藍浪對潔淨能源是個好消

息，因為美國將進一步加速能源轉型。下一屆美國政府在可再生能源方面積極進取－－制定了在

四年內２萬億美元的清潔能源和基礎設施計畫。

拜登的目標－－尤其是２０３５年達到１００％的零碳發電－－在民主黨控制的參議院下將

更容易實現，儘管其中一些方案仍需要國會的批准和╱或６０張參議院票。

除了以上計劃，美國也可以透過其它方式推動環保，例如重返聯合國ＣＯＰ２１（巴黎）協

議、進行聯邦機構任命（如美國環保署ＥＰＡ和聯邦能源監管委員會ＦＥＲＣ）、綠色基礎設施

法案或推出新碳稅。

值得注意的是，可再生能源發展是得到了兩黨的支持：２０２０年１２月２１日，在綜合支

出法案中，風力和太陽能發電的補貼已經分別延長了１年和２年，海上風電的補貼也延長了５年

。



＊２０５０年實現零碳經濟：支持可再生能源、電動汽車和綠色建築板塊＊



大幅加速可再生能源的發展：２０３５年實現１００％的零碳電力，這目標意味美國比其他

政府將更快過渡到環保供電。在過去幾年，風力和太陽能發電增加的市場份額，較煤和核發電為

高。



＊預計電動汽車的發展速度會更快＊



這個行業如果想加快改變，我們需要３到４年有利法例的支持。拜登言行積極，致力在任內

令美國電動汽車普及率方面趕上歐洲和中國。

綠色建築也將加速發展，這將推動熱泵和高效空調設備的普及。



＊全球各國主要政府正共同應對氣候變化＊



歐洲（綠色協議、歐洲經濟復甦計畫）

中國（到２０６０年實現零碳排放）

美國（四年２萬億美元清潔能源和基礎設施計畫）

日本（到２０５０年實現零碳排放）

（ｈｏ）

