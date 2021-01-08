《股市一周》港股２０２１年首周炒起６４７點，創近１１個月高位

《經濟通通訊社８日專訊》踏入２０２１年首個交易周，港股造好，美國民主黨順利奪得兩

會控制權，有利於中美關係改善，港美股市一同抽高，加上美國１０年期債息上升，意味市場避

險憂慮減退，資金回流至股市，恆指本周漲６４７點，為好友帶來個好開始。

港股今年首個交易日（４日）低開高收，消息指阿里巴巴（０９９８８）需要繼續整改而股

價急挫，惟其他科技股走勢依然造好，恆指高收２４１點。周二（５日）美國紐交所宣布將三大

內地電訊商ＡＤＡＲ除牌，消息引起投資者關注，港股當日低開１９１點後跌幅擴大，惟內地股

市當旺，刺激港股拗腰反彈１７７點收市。周三（６日）市場關注美國兩會控制權，另外有指美

國財長向紐交所施壓收回剔除中資電訊股ＡＤＲ之決定，恆指跌轉升高收４２點。周四（７日）

美國再度宣布將中資電訊ＡＤＲ剔除的決定，加上傳出美國計劃禁止投資者投資騰訊

（００７００）及阿里，消息引發信心危機，縱使銀行股受惠於債息抽升影響，但仍未能撐起大

市表現，港股終止六連升跌１４３點。

市場憧憬美國民主黨控制國會兩院將推出更多措施刺激經濟，美股周四三大指數齊創新高，

帶動港股今日高開９１點後高走，一度見２７９２０點近１１個月高位，最終收報２７８７８，

升３２９點。

恆指上周升逾８００點後，本周漲６４７點或２﹒４％，於２７０７９至２７９２０之間浮

動，高低波幅達８４１點，日均成交２２２７﹒８１億元；國指全周漲２１７點或２％，於

１０６１４點至１０９９６點之間浮動，高低波幅達３８２點；科技指數本周漲２０４點或

２﹒４％，於８３０１點至８６９９點之間浮動，高低波幅達３９８點，周內高位為歷史新高。



＊重磅股走勢向好，汽車股連日破頂＊



港股本周隨外圍攀升，重磅股走勢向好帶動大市氣氛，美國債息上升突破１％，匯控

（００００５）全周升６﹒５％，報４３﹒４元；港交所（００３８８）漲６﹒３５％，報

４５２元；建行（００９３９）升０﹒６８％，報５﹒９３元；友邦（０１２９９）升

４﹒２１％，報９９元；平保（０２３１８）升０﹒６３％，報９５﹒６元。

隨著特斯拉股價再度破頂，市場預計電動車潮流即將開啟，車股紛紛有資金支持，吉利

（００１７５）全周升２５﹒４８％，報３３﹒２５元，為最現最好恆指成分股；比亞迪

（０１２１１）全周漲１８﹒２１％，報２４０﹒２元；長汽（０２３３３）升１１﹒０９％，

報２９﹒５５元；廣汽（０２２３８）則跌３﹒７１％，報８﹒３元；華晨（０１１１４）本周

跌６﹒９４％，報６﹒５７元。



＊中資電訊受罪，ＡＴＭＸ榮辱互見＊



紐交所計劃將三大中資電訊股ＡＤＲ剔出，同時ＭＳＣＩ及富時羅素都宣布將其踢出相關指

數，三隻電訊股本周股急挫，中電信（００７２８）全周跌８﹒８４％報１﹒９６元，中聯通

（００７６２）跌０﹒９％報４﹒４１元；中移動（００９４１）軟６﹒１１％報４１﹒５元。

另外，鐵塔（００７８８）全周跌７﹒０２％，報１﹒０６元。

美國計劃針對中資科技股限制美國投資者買賣，龍頭科技股走勢榮辱互見，騰訊全周仍升

１﹒６％，報５７３元；阿里巴巴則跌３﹒６１％，報２２４﹒２元；京東集團（０９６１８）

升１﹒６４％，報３４７﹒６元；小米（０１８１０）跌３﹒７７％，報３１﹒９５元。



＊各地５Ｇ換機潮，手機設備股受惠＊



受惠於５Ｇ換機潮流，三星電子料上季多賺兩成六，連帶手機設備股受惠，舜宇

（０２３８２）全周升１１﹒４３％，報１８９﹒１元；瑞聲（０２０１８）升５﹒６４％，報

４５﹒８５元；比亞迪電子（００２８５）本周跌３﹒９４％，報３９元；丘鈦（０１４７８）

升１﹒６７％，報１３﹒３６元；富智康（０２０３８）本周升５﹒２６％，報１元。

油價周四（７日）觸及１１個月高位，布蘭特期油全周企穩５４美元關口，部分油股有資金

追捧，中石油（００８５７）全周升０﹒４２％，報２﹒４１元；中海油（００８８３）跌

０﹒８４％，報７﹒１２元；中石化（００３８６）升８﹒３６％，報３﹒７６元；中海油服

（０２８８３）急漲１７﹒０７％，報７﹒６８元；聯合能源（００４６７）跌５﹒８８％，報

１﹒４４元。（ｕｌ）

