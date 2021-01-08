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即市新聞

08/01/2021 10:33

《積金有道－劉家怡》強積金管理新一年新部署！

　　《積金有道》２０２１年首度於此與大家分享如何管理強積金，先祝各位與家人新一年保持
身體健康，疫情盡快過去，大家生活重回正軌。所謂一年之計在於春，新年的開端亦是大家為全
年作出規劃和安排的好時機，各位在管理強積金方面會否有新一輪部署？本文會分享些成員常見
的誤解，方便大家更精明管理強積金。

＊供款金額有限無謂花精神管理？＊

　　強積金實施已逾２０年，但我們發現不少人仍認為強積金每月所涉及的供款額有限，與其他
個人儲蓄投資相比不顯眼，因此疏於管理。事實上，截至去年９月底強積金總淨資產值已達
１０２１８億元，可見強積金已為本港三百多萬勞動人口的退休保障打好穩固基礎。
　　與此同時，自２０００年１２月強積金制度推出，持續供款至去年底並同時作自願性供款的
帳戶，累積資產平均已超過１００萬港元。由此可見，強積金絕對值得大家花一點時間去管理，
希望大家可明白強積金也是個人財富的重要組成部分，若積極管理，對自己未來退休生活非常重
要。

＊轉換受託人手續多過程長？

　　或許部分僱員希望趁新一年，透過轉換受託人帶來一番新氣象，但對轉換的認知有限，阻礙
他們實踐。其實若僱員有其他心儀受託人，可考慮俗稱「強積金半自由行」的「僱員自選安排」
，僱員每年有一次機會將現職強積金供款帳戶中「僱員強制性供款」及相關投資回報部分，一筆
過轉移到心儀的強積金計劃。
　　整個轉移程序實際上很簡單，僱員只須向心儀的強積金受託人索取「僱員自選安排」－轉移
選擇表格，或到積金局網頁下載，填妥後交回新受託人即可，毋須經僱主或原計劃的受託人辦理

　　而個別受託人例如ＡＩＡ，更為僱員提供「網上轉移強積金資產服務」，僱員可以直接於網
上填交強積金「僱員自選安排」轉移指示，大大減省填交不同紙本表格的繁瑣，整個過程由以往
１０多個工作天縮短至約７個工作天，方便成員輕鬆轉移或整合強積金。

＊保守投資最穩陣？＊

　　我們留意到，有部分人覺得揀選較保守的保證基金等會較安全，投資風險相對股票基金等較
低。但此策略未必適合所有成員，分分鐘有可能令回報停滯不前。不妨分享一下積金局數字，以
過去五年按基金種類的年率化回報計，股票基金為７﹒５％，貨幣市場基金－強積金保守基金僅
為０﹒５％。對於一眾年輕的成員而言，他們距離退休仍有一段較長的時間，可承受風險能力相
對較高，投資取態其實可較為進取，以增值其資本。若年輕成員選擇了比較保守的基金（如強積
金保守基金）作為主要的長線投資組合，其回報便很大機會跑輸通脹，不利資本增值。相反，隨
著年紀漸長至臨近退休的成員，他們的投資應逐步降低風險，達致「持盈保泰」，盡量鎖定多年
來已累積的強積金資產。
　　以上幾點解說，對大家新一年的強積金部署應有所幫助，祝各位今年的強積金投資回報可以
更上一層樓！
　　投資涉及風險，投資表現及回報可跌可升，就任何涉及個別產品、指數、報告、意見、建議
或其他內容的評估，投資者應尋求適當的專業意見。
《友邦香港及澳門首席企業業務總監　劉家怡》

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