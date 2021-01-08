《積金有道－劉家怡》強積金管理新一年新部署！

《積金有道》２０２１年首度於此與大家分享如何管理強積金，先祝各位與家人新一年保持

身體健康，疫情盡快過去，大家生活重回正軌。所謂一年之計在於春，新年的開端亦是大家為全

年作出規劃和安排的好時機，各位在管理強積金方面會否有新一輪部署？本文會分享些成員常見

的誤解，方便大家更精明管理強積金。



＊供款金額有限無謂花精神管理？＊



強積金實施已逾２０年，但我們發現不少人仍認為強積金每月所涉及的供款額有限，與其他

個人儲蓄投資相比不顯眼，因此疏於管理。事實上，截至去年９月底強積金總淨資產值已達

１０２１８億元，可見強積金已為本港三百多萬勞動人口的退休保障打好穩固基礎。

與此同時，自２０００年１２月強積金制度推出，持續供款至去年底並同時作自願性供款的

帳戶，累積資產平均已超過１００萬港元。由此可見，強積金絕對值得大家花一點時間去管理，

希望大家可明白強積金也是個人財富的重要組成部分，若積極管理，對自己未來退休生活非常重

要。



＊轉換受託人手續多過程長？



或許部分僱員希望趁新一年，透過轉換受託人帶來一番新氣象，但對轉換的認知有限，阻礙

他們實踐。其實若僱員有其他心儀受託人，可考慮俗稱「強積金半自由行」的「僱員自選安排」

，僱員每年有一次機會將現職強積金供款帳戶中「僱員強制性供款」及相關投資回報部分，一筆

過轉移到心儀的強積金計劃。

整個轉移程序實際上很簡單，僱員只須向心儀的強積金受託人索取「僱員自選安排」－轉移

選擇表格，或到積金局網頁下載，填妥後交回新受託人即可，毋須經僱主或原計劃的受託人辦理

。

而個別受託人例如ＡＩＡ，更為僱員提供「網上轉移強積金資產服務」，僱員可以直接於網

上填交強積金「僱員自選安排」轉移指示，大大減省填交不同紙本表格的繁瑣，整個過程由以往

１０多個工作天縮短至約７個工作天，方便成員輕鬆轉移或整合強積金。



＊保守投資最穩陣？＊



我們留意到，有部分人覺得揀選較保守的保證基金等會較安全，投資風險相對股票基金等較

低。但此策略未必適合所有成員，分分鐘有可能令回報停滯不前。不妨分享一下積金局數字，以

過去五年按基金種類的年率化回報計，股票基金為７﹒５％，貨幣市場基金－強積金保守基金僅

為０﹒５％。對於一眾年輕的成員而言，他們距離退休仍有一段較長的時間，可承受風險能力相

對較高，投資取態其實可較為進取，以增值其資本。若年輕成員選擇了比較保守的基金（如強積

金保守基金）作為主要的長線投資組合，其回報便很大機會跑輸通脹，不利資本增值。相反，隨

著年紀漸長至臨近退休的成員，他們的投資應逐步降低風險，達致「持盈保泰」，盡量鎖定多年

來已累積的強積金資產。

以上幾點解說，對大家新一年的強積金部署應有所幫助，祝各位今年的強積金投資回報可以

更上一層樓！

投資涉及風險，投資表現及回報可跌可升，就任何涉及個別產品、指數、報告、意見、建議

或其他內容的評估，投資者應尋求適當的專業意見。

《友邦香港及澳門首席企業業務總監 劉家怡》

