《品中資－羅國森》２０２０五大「癲股」，癲到２０２１？

《品中資》各位，今日（８日）是２０２１年第一次跟大家見面，先祝各位事事順利，身體

健康，否極泰來！

闊別這個欄兩星期（連續兩個星期五都是假期），世界似乎發生了很多事，投資市場也不停

受到牽動。大家最關心和擔心的，當然是疫情的變化，但無奈地，環球疫情是惡化了，現在連內

地疫情都有反彈跡象，更何況歐美？

一方面，新冠病毒在英國和南非出現變種，但另一方面，疫苗也陸續面世。市場仍然傾向反

映，疫苗面世後疫情將會受控的利好場景。

另外，美國總統選舉終於塵埃落定。雖然特朗普曾經負隅頑抗，但最終仍然要服膺選民的選

擇。他終於承諾，１月２０日會和平移交政權，算是拆除了一個政治上的計時炸彈。

但前瞻２０２１年，環球投資市場是否可以樂觀呢？這一刻來說，我只能用審慎樂觀來形容

。

剛才我說要祝大家「否極泰來」，這個祝福是朋友發來的，但我當時的反應是，如果從投資

角度，其實２０２０年也不太差。全年計，除了３月份，英美爆發第一波疫情時，市場有點措手

不及外，其餘日子大致上都是反覆上升。

雖然港股跑輸全球主要股市（以傳統股份為主的兩大指數，即是恆生指數和國企指數錄得低

單位數跌幅），但個別股份的升勢卻十分凌厲（不一定是科技股），甚至可以用瘋癲來形容。

我在新年假期時做了一些功課，抽出了５隻我認為很「癲」的股票，想跟大家分享一下。



＊２０２０癲股比亞迪實至名歸＊



如果說２０２０年最癲的股票，我相信比亞迪（０１２１１）應該是實至名歸了。我在去年

的品評中也介紹過這隻股票，當時比亞迪股價剛破百。但我當時認為，她比同系的比亞迪電子

（００２８５）較「虛」，所以，如果買的話，我會傾向後者。

如果以品評後的股價變化論成敗，我這個看法無疑是錯的，因為在我品評後，比亞迪的股價

勢如破竹，短短３個月，股價已經升破２００元。昨日收報２３５﹒２元。以２０１９年的收市

價３８﹒８５元計，只是一年多一點的時間，比亞迪股價上升了５倍，以一隻市值不小的股票來

說，絕對可以用「癲」來形容。

如果大家問，比亞迪今年還會繼續癲嗎？我估計應該可以，因為大家現在都把她看成是中國

的Ｔｅｓｌａ。妳看Ｔｅｓｌａ的股價在美國仍然如入無人之境，就可以預期，比亞迪的股價將

會如何？

比亞迪之癲，可以謂天時地利人和配合的，因為市場充斥資金，而電動車又是未來主流，加

上內地政策配合。

事實上，比亞迪之強，也帶動了整個汽車板塊，包括吉利汽車（００１７５）和長城汽車

（０２３３３）等等，股價都在近期創新高！稍後我會再品評內地的汽車股，到時再跟大家詳細

比較。

另一隻「癲」股其實也跟電動車有關的，因為電動車必須要用「電池」，而生產可充電電池

原料的公司，自然也會受惠。去年一隻以生產鋰電池原料的股份贛鋒鋰業（０１７７２），就因

為市場炒電動車而水漲船高。

這隻股份前年底的股價仍是１９﹒４元，但到了去年底，股價已經升至９２﹒６元，踏入

２０２１年，股價迅速破百，昨日收報１０７﹒７元，累積上升４﹒５倍，基本上追貼比亞迪的

升幅。我稍後會詳細品評這隻２０２０年的「癲股」。

第三隻我想點出的「癲股」，就是去年藍籌股的升幅王藥明生物（０２２６９），這隻股份

因為在去年中獲得納入恆指成分股，所以能夠及時取得去年升幅最大藍籌的美譽，以輕微優勢壓

到另外兩隻「癲股」小米（０１８１０）和美團（０３６９０）。

我曾經在本欄品評過藥明，這隻類似工業股中的ＯＥＭ股，近年很受醫藥界重視，也同樣受

投資界青睞，所以，去年股價上升了２﹒１倍，氣勢本來很盛，但在高位時，大股東突然配股減

持，令到股價於近期回落，相信經過調整之後，今年可以繼續「癲」，但升幅應該不及去年了！



＊藍籌石藥跌得最「癲」＊



至於第四隻「癲股」，我認為是僅次於藥明的小米！小米之「癲」，是因為去年初的時候，

仍然是一隻超級弱勢股，似乎沒有基金經理想買似的，但踏入下半年之後，股價可以像脫彊野馬

一樣，一口氣升到去年底的３３﹒２元水平。

踏入２０２１年不久，更首次升越主席雷軍許下，要讓上市首日買入小米的投資者賺一倍的

豪言（小米的招股價１７元，今年高位是３５﹒９元，昨日收報３２﹒３元）。

我認為，小米是集科技和內需股於一身的股份，雖然現價已經上升了不少，但從基本因素分

析，未來仍然有上升空間，值得繼續跟進。事實上，小米是我去年的發財股推介中，表現最好的

一隻。

最後一隻「癲股」，我不是想談升幅最癲的股票，而是跌幅最癲的股票。去年藍籌股中跌幅

最大的股票，其實是２０１９年藍籌升幅榜的季軍石藥集團（０１０９３）。一年間，這隻業績

穩定的藥股，竟然從天堂跌到落地獄，實在令人唏噓！但其實，她的基本因素沒有太大變化，只

是這類股份較受政策影響。

其實，石藥和另一隻藍籌藥股中生製藥（０１１７７）一樣，股價波幅相當大，一年好之後

，翌年可以變得很差，但與她們的業績沒有很大關係。因此，這隻去年「喪跌」的藍籌藥股，今

年應該值得留意呢！

總結一句，２０２１年仍然充滿投資機會，但大家必須小心謹慎，最後再祝大家在投資市場

得心應手！《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》

