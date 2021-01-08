《鍾之日記》中港魚缸喜迎年，全周齊漲逾２％

《鍾之日記》１月８日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



踏入２０２１年，雖然美國制裁持續、新冠疫情反覆、香港政治環境低氣壓，但股市仍欣欣

向榮，恆生指數全周累升２﹒４％，今日曾高見２７９２０點，續創去年２月１７日以來新高，

不過未能一舉收復兩萬八，收報２７８７８點，升３２９點或１﹒２％。

傳美國政府擬再收緊禁令，要求美資盡沽涉軍中資股。ＭＳＣＩ將三大中資電訊股中移動

（００９４１）、中電信（００７２８）及中聯通（００７６２）從ＭＳＣＩ所有國家世界指數

中剔除，今日收市後生效；而富時羅素亦將於下周一（１１日）起將上述股份從富時全球股份指

數、富時全球Ａ股系指數系列及相關指數中剔除。中移動收挫４﹒１６％，為本日表現最差藍籌

中聯通跌０﹒９％，中電信跌３﹒４５％。相關決定令中移動今日成交居首達４４１﹒６億元，

市場主板成交２７０２﹒９２億元，大升１８﹒６４％，創近兩年高。



＊Ａ場周升２﹒７９％，外資淨流入創次高＊



祖國股市六連升後今早再高開，滬綜指盤中一度升至３５８８﹒０６點，超越３年前創下的

高位，刷新２０１６年１月以來５年新高，惟沽壓在市場高位急增，權重股散水，升幅消退，午

後跌幅持續，最終全日跌０﹒１７％，報３５７０﹒１１點，終結六連升，惟踏入新年的首周滬

指累漲了２﹒７９％。

人行本周收水５５００億元人民幣，但無阻市場成交暢旺，兩市全日成交１１３２３億元人

民幣，連續第五日成交超過萬億，按日減少６﹒９％，惟外資積極接盤，全日通過陸股通淨流入

２０６﹒１５億元人民幣，創滬深股通開通以來歷史次高，２０１９年１１月２６日陸股通淨流

入２１４億元人民幣為目前最高。



＊吉利進軍電動車大行唱好，股價狂飆兩成創新高＊



各路資本進軍電動車甚至是無人駕駛概念，據外電引述兩位知情人報道，中國搜尋引擎巨擘

百度計劃成立一家公司推出智慧電動車，製造業務交由吉利汽車（００１７５）旗下車廠，百度

將擁有新公司的多數股權，並掌握絕對的投票權。電動車生產由吉利負責，車內的軟件由百度研

發，雙方亦討論使用吉利的研發平台開發未來的產品。

百度利好爆發，隔晚在美股價升１﹒９％，報２０７﹒８９美元，至於吉利汽車則被資金大

幅看好，全日暴升１９﹒６％，報３３﹒２５港元，盤中高見３３﹒８５元創上市２９年來歷史

新高。

花旗發表研究報告指，吉利２０２１年銷售目標強勁，為１５３萬輛，按年升１６％，加上

折扣幅度收窄。該行將其目標價由４１港元上調４１﹒２２％至５７﹒９港元，維持「買入」評

級。花旗指，預期ＺＥＲＯ ０１純電動車售價將比特斯拉的Ｍｏｄｅｌ ３低１０－２０％，

將有強勁銷售表現。該行預期吉利、富豪及領克品牌２０２１年合併純利有潛力達到２００至

２５０億元人民幣，料２０２１至２３年每股盈利複合年增長率達３０至４０％。



＊科興疫苗７８％有效，康希諾漲一成創５個月高＊



巴西聖保羅州政府周四（７日）公布中國科興生物研發的新冠肺炎疫苗在當地的第三期試驗

結果，科興疫苗的有效率為７８％。該數字明顯低於土耳其在去年底公布的９１﹒２５％，以及

另一隻中國製新冠疫疫－－國藥中生疫苗，其保護效力達７９﹒３４％。

巴西數據顯示，在１２４００名志願者中，有２１８名感染新冠肺炎，其中５８名為疫苗接

種者，另外１６０人為未接種者。聖保羅州州長多利亞表示，該結果表明了科興疫苗具備較高有

效性，接種疫苗人群感染新冠肺炎的幾率較低，免疫率在７８％至１００％之間。

科興疫苗是香港政府已訂購的三款疫苗之一，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹

昌接受電台訪問時指，７８％是頗理想的保護率，因為世衛的要求是至少減低５０％發病機會。

疫苗股今日普遍向好，康希諾（０６１８５）以全日高位收市，收漲１０﹒６％，報２２０

元，創去年８月以來新高；康方生物（０９９２６）漲６﹒１％，復星醫藥（０２１９６）亦揚

１﹒２％。

另一方面，國藥集團公布，截至２０２１年１月４日，國內緊急使用已接種國藥集團中國生

物新冠滅活疫苗逾４００萬劑次，中國生物已合計發運疫苗用於國內緊急使用逾１０００萬劑。

國藥集團新冠疫苗正在大規模緊急使用，未接到嚴重不良反應報告。不過，國藥控股

（０１０９９）全日跌１﹒４％。



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