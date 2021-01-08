【聚焦人幣】人行降企業跨境融資宏觀審慎調節參數，控制外債規模

《經濟通通訊社８日專訊》內地在人民幣跨境使用方面繼續出招，人民銀行、國家外匯局昨

日（７日）公告，將企業的跨境融資宏觀審慎調節參數由１﹒２５下調至１。企業因此次參數調

整導致跨境融資風險加權餘額超出上限的，通知發布之前的跨境融資合約可持有到期。

分析指，企業跨境融資宏觀審慎調節參數下調，目的是控制企業的外資融資規模，控制槓桿

率以及貨幣錯配問題，防範輸入性金融風險，同時相應地將減少中國整體外債規模。

上月中，人行已將金融機構的跨境融資宏觀審慎調節參數由１﹒２５下調至１，此次進一步

將企業參數也下調至１，是在政策上保持一致性。

本周三（６日）人行將境內企業境外放款的宏觀審慎調節系數由０﹒３上調至０﹒５。政策

調整後，境內企業境外放款的上限相應提高，有利於滿足企業「走出去」的資金需求，也有利於

擴大人民幣跨境使用，促進跨境資金雙向均衡流動。

昨日人民幣中間價暫時脫離逾兩年半高位，即期匯率（ＣＮＹ）高開４５點子，全日揚４８

點，收報６﹒４５６７兌一美元，收盤價續創２０１８年６月１５日以來新高。（ｃｔ）

