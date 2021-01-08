【外儲回升】中國外儲年增１０８６億美元，重回３﹒２萬億美元關

《經濟通通訊社８日專訊》國家外匯管理局公布，截至２０２０年１２月末，中國外匯儲備
規模為３﹒２１６５萬億美元，較１１月末上升３８０億美元，２０２０年全年外匯儲備增加
１０８６億美元，實現連續兩年回升，且重新站上３﹒２萬億美元大關，創２０１６年５月以來
新高。
＊外匯局：美元指數下跌，外匯儲備規模上升＊
國家外匯管理局新聞發言人王春英分析指，受新冠肺炎疫苗進展、主要國家貨幣及財政政策
等影響，去年１２月美元指數下跌，非美元貨幣及主要國家資產價格均有上漲。外匯儲備以美元
為計價貨幣，非美元貨幣折算成美元後金額增加，加上資產價格上漲等因素共同作用，當月外匯
儲備規模上升。
展望未來，王春英表示，世界經濟形勢複雜嚴峻，疫情衝擊導致的衍生風險不容忽視，國際
金融市場仍存在較多不確定因素。但中國外匯市場有條件繼續保持平穩、均衡運行，外匯儲備規
模也將總體穩定。
人行同時公布，截至去年１２月底，黃金儲備６２６４萬盎士，連續１６個月保持不變，對
應美元價值按月增加７８﹒３億美元，升至１１８２﹒５億美元。（ｌｃ）
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