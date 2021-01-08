【限電過冬】東北部分電廠存煤響警號，長三角電煤運輸量倍增

《經濟通通訊社８日專訊》「霸王級寒潮」來襲，中國北方迎來罕見的極低溫天氣，電煤需

求量上漲。據報東北地區部分電廠存煤達到最低警戒線，瀋陽、濟南等鐵路部門採取優先編組、

優先掛運、優先對位等措施，確保供暖企業煤炭需求。

報道指，各地煤炭運輸量均出現上漲，長三角鐵路部門日均煤炭裝車超過３０００輛，其中

電煤運輸保持在１８００輛至２０００輛，較日常運輸計劃增加１倍。（ｅｙ）

