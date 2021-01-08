  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/01/2021 08:45

【新冠肺炎】全國昨增３７宗本地確診河北佔３３宗，北京等也染疫

　　《經濟通通訊社８日專訊》河北省新型冠狀病毒疫情急劇擴散，但較上日稍有回落。國家衛
健委最新公布，１月７日，全國新增確診５３宗新型冠狀病毒肺炎病例，其中本土病例３７宗，
河北３３宗確診，遼寧２宗，北京、黑龍江各１宗；其餘１６宗為輸入個案，分別在上海８宗，
廣東３宗，遼寧、江蘇、福建、河南、湖南各１宗。昨日全國無新增死亡個案及疑似病例；新增
治癒出院１７宗。　
　　截至１月７日，全國累計確診病例最新數字為８７３３１宗。累計死亡人數維持４６３４人
；現有確診病例５２１宗；現沒有疑似病例；累計治癒出院病例８２１７６宗。
　　境外輸入累計確診病例４３７５宗，累計治癒出院病例４０９３宗。現有確診病例２８２宗
，沒有疑似病例。
　　全國昨新增無症狀感染者５７人，其中３９宗為本地個案。當日５名感染者轉為確診；解除
隔離１７人。目前尚在醫學觀察４５８名無症狀感染者，其中２１５宗屬本地個案。
　　累計收到港澳台地區通報確診病例９９７５宗。其中，香港再增至９１０７宗（８２５８人
出院，１５４人死）；澳門繼續維持４６宗，且全數患者均已出院；台灣８２２宗（７０８人出
院，７死）。（ａｃ）

【數量有限】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈etnet精美筆記本及年曆卡！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
國際動態07/01/2021
美國參眾兩院確認拜登當選總統　特朗普:在1月20日有序交接
中國故事07/01/2021
《神州經脈》美國擬納阿里騰訊入黑名單　中方斥雙標　滬指六連揚
剖析天下07/01/2021
【佔領國會】雷鼎鳴：佔領國會打擊美國軟實力　拜登上台需療傷
財經熱話07/01/2021
【新舊兩難】譚朗蔚：中港銀行股可作收息之選　阿里跌勢已成要沽
FOCUS07/01/2021
【FOCUS】內戰幽靈似甦醒　美股麻木續破頂
開市Good Morning07/01/2021
《開市Good Morning》林家亨：新政策增物管想像空間
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞FINE JAPAN優之源 日本納豆+沖繩黑醋膠囊

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得etnet精美筆記本及年曆卡乙套

【全新直播節目】 hot talk 1點鐘 「睇住賞」 贏熱爆獎品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>