【新冠肺炎】全國昨增３７宗本地確診河北佔３３宗，北京等也染疫

《經濟通通訊社８日專訊》河北省新型冠狀病毒疫情急劇擴散，但較上日稍有回落。國家衛

健委最新公布，１月７日，全國新增確診５３宗新型冠狀病毒肺炎病例，其中本土病例３７宗，

河北３３宗確診，遼寧２宗，北京、黑龍江各１宗；其餘１６宗為輸入個案，分別在上海８宗，

廣東３宗，遼寧、江蘇、福建、河南、湖南各１宗。昨日全國無新增死亡個案及疑似病例；新增

治癒出院１７宗。

截至１月７日，全國累計確診病例最新數字為８７３３１宗。累計死亡人數維持４６３４人

；現有確診病例５２１宗；現沒有疑似病例；累計治癒出院病例８２１７６宗。

境外輸入累計確診病例４３７５宗，累計治癒出院病例４０９３宗。現有確診病例２８２宗

，沒有疑似病例。

全國昨新增無症狀感染者５７人，其中３９宗為本地個案。當日５名感染者轉為確診；解除

隔離１７人。目前尚在醫學觀察４５８名無症狀感染者，其中２１５宗屬本地個案。

累計收到港澳台地區通報確診病例９９７５宗。其中，香港再增至９１０７宗（８２５８人

出院，１５４人死）；澳門繼續維持４６宗，且全數患者均已出院；台灣８２２宗（７０８人出

院，７死）。（ａｃ）

