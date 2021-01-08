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08/01/2021 10:34

【新冠肺炎】澳洲促中國立即向世衛官員提供調查渠道進行實地考察

　　《經濟通通訊社８日專訊》世界衛生組織（ＷＨＯ）總幹事譚德塞周二（５日）批評中國，
對至今仍未授權讓調查新冠肺炎病毒源頭的國際專家團進入中國感到非常失望。中國外交部強調
，為了確保國際專家組來華工作順利進行，需要履行必要的程序，並且做出相關的具體安排，目
前雙方還正在就此進行協商。對此，率先提出全球新冠病毒溯源調查的澳洲今日再度發聲，澳洲
外長Ｍａｒｉｓｅ　Ｐａｙｎｅ表示，中國應「立即」向世衛官員提供調查冠病源頭的渠道，此
舉料加劇中澳關係緊張。
　　Ｐａｙｎｅ重申由世衛組織召集的這場科學研究的重要性，並表示：「我們期待國際實地考
察團在中國的發現結果。」澳洲政府去年推動國際調查新冠肺炎疫情起源，引起中方反彈。澳洲
牛肉、葡萄酒、大麥、龍蝦、煤炭等，目前都被限制進口中國。
　　此外，Ｐａｙｎｅ還就香港警方國安處早前拘捕５３名民主派人士發聲，稱《港區國安法》
侵蝕香港的自治、民主原則和法治。中國駐澳洲使館發言人今日回應表示，香港事務純屬中國內
政，任何國家都無權說三道四、插手干預。敦促澳方遵守國際法和國際關係準則，停止以任何方
式干涉香港事務和中國內政。（ｗｌ）

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