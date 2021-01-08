《神州縱橫－凌昆》地緣政局對中國有利亦有風險

《神州縱橫》新年伊始，中國經濟的一些新趨勢突成關注焦點，其意義及影響為何值得探討

，以免有重大事變時措手不及。



＊中國開放多年突破＊



２０２０末乃中國開放成果的豐收期，繼ＲＣＥＰ達成協議後，經七年談判的中歐投資協議

又告有成，通過雙方行政程序後希望能在新一年內落實。中歐均是龐大經濟體系，其投資協議對

全球經濟必有重大及深遠影響。從地緣政治角度看此事亦有重要意義，如有人稱之為中國分化歐

美的武器。此說自不能成立，中國與外國及國際組織進行經貿協商，乃深化國際合作擴大開放的

必由之路，地緣戰略考慮並非首要因素。何說國際經貿協議乃長期機制，反映雙方的長期發展策

略，而地緣戰略每為相對短期及多變，易變的因素。另方面又不容否認重大國際經貿協議達成後

，可對當時的全球地緣戰略形勢有所影響。最近在這方面出現了一個罕見的重要事項群聚時期，

除了上述的ＲＣＥＰ及中歐協議外，英歐達成雙方自貿協議而英國正式脫勾。同時美國又加強了

對中國及歐盟的經貿戰：一面對中國企業及美國投資中國設限措施密集出台，另一面又加收歐洲

貨品關稅（涉及飛機零部件及白酒等）。明顯地特朗普是為拜登上台後較理性地處理與中歐經貿

關係設障礙，把能出的招數在卸任前盡出。看來世界經濟正開始形成以下格局：美與中國脫勾與

歐洲疏遠，英歐疏遠美中矛盾深化，中歐走近而美英更近。由於中俄關係緊密，或有機會在長遠

間形成中俄歐合作關係，但同時又有中美歐大三角。



＊須注意國際關係變局＊



以上格局對中國來說總體有利，也是世界由單極走向多極的基礎。在這新格局下中國必須注

意幾點：（一）中美對抗深化無可避免。國防授權法逾三分二票在國會通過，當中包含了大力遏

制中國的亞洲軍力震懾倡議及干預港台等中國內政的政策，乃美國兩黨共識對華策略的具體方案

，拜登政府必須執行。（二）歐美矛盾在拜登下或可稍緩和，但歐洲更趨獨立於美國已成了不可

逆趨勢，歐美間有合作有對抗。（三）中歐經貿及其他事項的合作成為關係主流，但分歧也不容

忽視。特別是歐美在兩點上有合力遏華的基礎：一是意識型態，二是歐美沒落而中國崛起，拜登

若緩和歐美矛盾更有利於形成抗衡中國的泛大西洋聯盟。幸好歐洲的抗中是有限度的，底線是不

影響中歐經貿合作，故這次頂住了拜登的阻撓而宣告與中國達成協議。（四）中英矛盾將持續。

英國脫歐後將要依附美國，故對華政策也須改變。（五）無論美歐英等，在２０２１年都有出現

國內政局重大轉變的可能，中國務須留意。總之，中國的地緣戰略形勢在有利中亦有風險。

《資深評論員 凌昆》

