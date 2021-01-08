【人行操作】消息稱人行今進行５０億逆回購，淨投放５０億元

《經濟通通訊社８日專訊》市場消息指，人行今日將進行５０億元（人民幣．下同）７天期

逆回購操作。

公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放５０億元。人行連續第３８日開展逆回購操作

，今結束連續４天淨回籠，全周累計回籠５０５０億元。

人行還就７、１４和２８天期逆回購操作需求詢量。（ａｃ）

