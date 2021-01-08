【人行操作】人行５０億逆回購利率持平，本周淨回籠５０５０億元

《經濟通通訊社８日專訊》人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日進行的
５０億元（人民幣．下同）７天期逆回購中標利率持平，為２﹒２％。
公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放５０億元。人行連續第３８日開展逆回購操作
，今結束連續４天淨回籠，全周累計回籠５０５０億元。（ａｃ）
【數量有限】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈etnet精美筆記本及年曆卡！ ► 立即行動
|國際動態07/01/2021
美國參眾兩院確認拜登當選總統 特朗普:在1月20日有序交接
|中國故事07/01/2021
《神州經脈》美國擬納阿里騰訊入黑名單 中方斥雙標 滬指六連揚
|剖析天下07/01/2021
【佔領國會】雷鼎鳴：佔領國會打擊美國軟實力 拜登上台需療傷
|財經熱話07/01/2021
【新舊兩難】譚朗蔚：中港銀行股可作收息之選 阿里跌勢已成要沽
|FOCUS07/01/2021
【FOCUS】內戰幽靈似甦醒 美股麻木續破頂
|開市Good Morning07/01/2021
《開市Good Morning》林家亨：新政策增物管想像空間
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰