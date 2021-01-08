【人行操作】人行５０億逆回購利率持平，本周淨回籠５０５０億元

《經濟通通訊社８日專訊》人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日進行的

５０億元（人民幣．下同）７天期逆回購中標利率持平，為２﹒２％。

公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放５０億元。人行連續第３８日開展逆回購操作

，今結束連續４天淨回籠，全周累計回籠５０５０億元。（ａｃ）

