【反壟斷】中國消協建議政府將算法監管寫入法律，阻科企店大欺客

《經濟通通訊社８日專訊》互聯網平台企業改變了大眾衣食住行的模式，手機輕輕一點，生

活變得方便許多，但同時這些企業在默默收集用戶的個人信息和消費習慣，為用戶提供更「貼心

」的服務之餘，也在賺取更高的利潤。例如曾有內地網友投訴，他加入了美團（０３６９０）會

員後，配送費竟然比非會員更高，美團被指利用大數據「劏熟客」；坊界亦一直流傳，淘寶在通

過各種方式收集用戶信息，用戶和他人在網上聊天談到某樣產品，淘寶就會向你推薦類似產品。

中國消費者協會昨日（７日）稱，大型平台企業存在網絡遊戲抽獎概率不明、大數據殺熟、

網絡消費促銷規則繁複、網絡搜索競價排名推薦等問題，個體消費者難以與算法抗衡，若任平台

無序發展，會使消費者成為技術欺凌的對象，甚至被算法扭曲價值取向和道德觀念，淪為平台經

營者的掌中玩物。消協建議當局在個人信息保護法、反壟斷法等相關法律中增加算法應用的相關

規定，設立算法倫理專門機構加強監管，並推動司法機關出台有關司法解釋。

另外，據報深圳人大常委會上月底首次審議《深圳經濟特區數據暫行條例（草案）》，為中

國首部數據領域的綜合性專門立法，提出數據權益保護，並明確禁止大數據殺熟。（ｅｙ）

