【債務風險】華信信托董事長錘襲總經理被刑拘，加深流動性危機

《經濟通通訊社８日專訊》據《中國經營報》報道，於本周三（６日）下午，華信信托董事

長董永成在寫字樓電梯用錘子襲擊其公司總經理王瑾，對方送醫後被診斷為輕傷一級，並於昨日

（７日）進行顱骨修復手術，目前董永成已被刑事拘留。

華信信托與中國昔日民營能源巨頭中國華信並無關係，董永成是公司的控制人，但具遼寧大

連國資背景，其於多年前被稱為全國「最神秘的信託公司」。華信信托大股東為華信匯通集團，

而華信匯通股權關係十分複雜，從工商資料來看，實際控制人是一名叫夏自平的人物，其他股東

包括大連重工（深：００２２０４）、大連港集團等國企，董永成是華信匯通的董事長兼法人代

表。

華信信託近年面臨著流動性危機，事緣公司於２０１９年被揭發，曾將信託資金用於購買公

司前期發行的信託產品，形同龐氏騙局，引發監管注意。華信信託於同年年底被銀保監列為高風

險信託公司，去年４月起被叫停資金池業務，無法發行具資金池性質的信託產品，若公司此前發

行的信託產品均用來填補公司資金，則監管下令相當於龐氏騙局斷鏈。據內媒指，華信信託目前

有２３個項目延期兌付，業界人士分析公司資金缺口約７０億元人民幣。

華信信托目前正在尋求引入戰略投資者增資，但在董永成出手傷人過後，公司的自救計劃很

有可能擱置。（ｅｙ）

