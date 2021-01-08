【新冠疫苗】巴西計劃採購１億劑科興生物疫苗，４月底前交付首批

《經濟通通訊社８日專訊》巴西衛生部長周四（７日）宣布，巴西聯邦政府計劃購買１億劑
科興生物新冠疫苗，聖保羅州布坦坦研究所將於４月底之前交付首批４６００萬劑疫苗，其餘
５４００萬劑計劃年內交付。巴西最早將在本月２０日開始接種新冠疫苗。
巴西同日公布科興疫苗在當地的第三期試驗結果，有效率為７８％，惟該數據明顯低於土耳
其公布的９１﹒２５％。（ｅｙ）
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