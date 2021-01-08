【外儲回升】人幣跨境使用增，分析料順差和資金流入對外儲影響降

《經濟通通訊社８日專訊》去年１２月中國外匯儲備規模為３﹒２１６５萬億美元，較１１

月末上升３８０億美元，回到２０１６年４月以來高位；２０２０年全年外匯儲備增加１０８６

億美元，實現連續兩年回升。分析認為，這得益於美元持續偏弱帶來的正面估值效應，也包括基

本面和利差優勢帶來的資本流入，都對儲備提供了積極支撐。

中國銀行研究院研究員王有鑫指出，從交易層面看，中國貿易順差持續增長，２０２０年

１１月貿易順差為７５４億美元，為有記錄以來最高值；且在人民幣匯率上漲和繼續升值預期推

動下，市場主體結匯意願上升，外資也加速流入中國增配人民幣資產，去年１２月陸股通項下境

外資金淨流入５７２﹒４億元，為年內次高。這些因素共同帶動下外儲實現上升。

考慮到目前人民幣在跨境貿易結算和證券投資中的使用不斷增加，人行近期推出了十五條鼓

勵人民幣跨境使用的新政策。王有鑫稱，未來即使出現貿易順差和跨境資本大量流入，預計對外

匯儲備的影響也將下降，外儲將實現平穩波動。

根據外匯局去年公布的２０１９年年報，２０１５年中國外儲結構中５８％是美元，４２％

是非美元；外儲貨幣結構日益分散，比全球平均水平更為多元、分散。（ｗｌ）

